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مدينة العلوم بتونس تنظم مدرسة صيفية في علوم الفيزياء من 1 الى 3 جويليلة 2026

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Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Juin 2026 - 13:44 قراءة: 0 د, 37 ث
      
-تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة، مدرسة صيفية في علوم الفيزياء، من 01 الى 03 جويلية المقبل، لفائدة تلاميذ السنة السابعة والثامنة والتاسعة من التعليم الأساسي

ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار نشر الثقافة العلمية لدى الناشئة وايقاظ تطلعاتهم الفكرية وتشجيعهم على التوجه نحو العلوم


وتهدف هذه التظاهرة العلمية إلى تعريف المشاركين بالمبادئ الأساسية لعلوم الفيزياء من خلال أنشطة تفاعلية وتجارب علمية مبسطة وممتعة


ويتضمن البرنامج مجموعة من الورشات العلمية التطبيقية والدروس النظرية حول بنية المادة والجسيمات وأسرار الماء والكهرباء والدوائر الكهربائية والكهرباء الساخنة والمغناطيس ومختلف الظواهر الطبيعية والبصرية
والتحولات الفيزيائية للمادة

يشار، الى أن مدينة العلوم دأبت خلال العطلة الصيفية على تنظيم مجموعة من الأنشطة العلمية في الفيزياء والكيمياء والاعلامية والرياضيات لفائدة مختلف المراحل التعليمية من أجل تعويدعم على التعامل مع الطرق والاكتشافات العلمية
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