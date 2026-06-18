تونس: نصاب زكاة المال للعام الهجري 1448: 34.369,356 دينارا

حدد نصاب زكاة المال للعام الهجري 1448، بأربعة وثلاثين ألف دينار وثلاثة مائة وتسعة وستين دينارا وثلاث مائة وستة وخمسين مليما (34.369,356 دينارا)، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الخميس عن مفتي الجمهورية التونسية.وحسب البلاغ يتوجب إخراج ما قدره 2 فاصل 5 بالمائة على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول (وهو العام القمري).ويدفع مال الزكاة لمن يستحقه من الفقراء والمحتاجين وغيرهم ممن نصت عليهم الآية 60 من سورة التوبة ، وفق ما ورد في نص البلاغ.