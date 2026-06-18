احتفالات بعيد الموسيقى العالمي: عروض فنية وموسيقية في مختلف ولايات الجمهورية

عروض متنوعة في تونس الكبرى



برمجة ثرية في الجهات



موسيقى للشباب والعائلات



تستعد مختلف ولايات الجمهورية للاحتفال بـالموافق لـمن كل سنة، من خلال سلسلة من العروض والتظاهرات الفنية التي تنظمها وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.وأكدت الوزارة أن هذه البرمجة تندرج في إطار دعم القطاع الموسيقي وتشجيع الإبداع الفني وتكريس الحق في الثقافة، إلى جانب تقريب الفعل الثقافي من المواطنين بمختلف الجهات، عبر تثمين المواهب الشابة ودعم التكوين الموسيقي والمحافظة على الموروث الموسيقي الوطني والانفتاح على مختلف التجارب الفنية.وشددت وزارة الشؤون الثقافية على مواصلة دعمها للموسيقى باعتبارها أحد أهم روافد الهوية الثقافية الوطنية، من خلال الاستثمار في التكوين ومرافقة الفنانين والمبدعين وتطوير البنية التحتية الثقافية وتوسيع فرص الإنتاج والعرض.في ولاية تونس، تنتظم تظاهرات موسيقية متنوعة بكل من المرسى وحلق الوادي وشارع الحبيب بورقيبة والحرايرية، فيما تحتضن ولاية منوبة عرضا موسيقيا يشارك فيه تلاميذ المعهد العمومي للموسيقى والرقص.أما ولاية أريانة فتشهد حفلا موسيقيا يحييه منتخب المعهد العمومي للموسيقى والرقص بساحة المنزه السادس، في حين تستضيف ولاية بن عروس العرض الموسيقي "هزّ الطرق".وتتوزع بقية العروض على مختلف الولايات، حيث تحتضن قابس عرضا موسيقيا من تقديم نادي ياسر جرادي للموسيقى بالمركب الثقافي محمد الباردي إلى جانب عرض للمعهد الجهوي للموسيقى.وفي القيروان، سيكون الجمهور على موعد مع عرض "قوربي" للفنان نضال اليحياوي وعرض "وتران" للفنانين إيناس وياسين بولجفان بساحة باب الجلادين.كما تشهد تطاوين عرضا موسيقيا من تقديم المعهد العمومي للموسيقى ونادي الموسيقى بدار الثقافة غمراسن، فيما تستضيف سيدي بوزيد العرض الكوريغرافي "نفس" للفنانة آمال العويني والعرض الموسيقي "أوتار المتوسط" للفنان سفيان سفطة.وفي صفاقس، تقدم نخبة من طلبة وتلاميذ المؤسسات الموسيقية بالجهة عرضين فنيين، بينما تحتضن سليانة العرض الشبابي "نور الشام" بساحة الفنون عز الدين علية.أما جندوبة فتستضيف عرض "موسيقى خمير"، في حين تنتظم بالكاف سهرة فنية بعنوان "الكاف تغني... بذاكرة نسائها وأحلام شبابها" تجمع بين الكورال النسائي "للا الكافية" وعرض المعهد العمومي للموسيقى والرقص.وتشمل البرمجة أيضا حفلات وعروضا شبابية في عدد من الولايات، من بينها عرض "Latinos" بالمهدية، والعرض الموسيقي الشبابي "شروق" للفنان يوسف الوسلاتي بباجة، والعرض النسائي "الألفة تغني" ببنزرت.كما تنتظم عروض موسيقية في توزر والمنستير وسوسة وقفصة وقبلي، إلى جانب برنامج متكامل بالقصرين يتضمن عروض موسيقى كلاسيكية وورشات في العزف والأداء وتكريم عدد من القامات الموسيقية بالجهة.وفي زغوان، يتزامن الاحتفال بعيد الموسيقى مع اختتام مهرجان "تيبربو تياترو" للمونودراما، من خلال عرض يؤثثه نادي الموسيقى بدار الثقافة الفحص ومجموعة "فلوكة باند".وتؤكد هذه التظاهرات، وفق وزارة الشؤون الثقافية، أهمية الموسيقى كجسر للتواصل والإبداع ورافعة للتنمية الثقافية في مختلف جهات البلاد.