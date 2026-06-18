JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:11 Tunis

احتفالات بعيد الموسيقى العالمي: عروض فنية وموسيقية في مختلف ولايات الجمهورية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a3420b07645e7.77979621_hlqegnpfmjkio.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Juin 2026 - 18:11 قراءة: 2 د, 4 ث
      
تستعد مختلف ولايات الجمهورية للاحتفال بـالعيد العالمي للموسيقى الموافق لـ21 جوان من كل سنة، من خلال سلسلة من العروض والتظاهرات الفنية التي تنظمها وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.

وأكدت الوزارة أن هذه البرمجة تندرج في إطار دعم القطاع الموسيقي وتشجيع الإبداع الفني وتكريس الحق في الثقافة، إلى جانب تقريب الفعل الثقافي من المواطنين بمختلف الجهات، عبر تثمين المواهب الشابة ودعم التكوين الموسيقي والمحافظة على الموروث الموسيقي الوطني والانفتاح على مختلف التجارب الفنية.


وشددت وزارة الشؤون الثقافية على مواصلة دعمها للموسيقى باعتبارها أحد أهم روافد الهوية الثقافية الوطنية، من خلال الاستثمار في التكوين ومرافقة الفنانين والمبدعين وتطوير البنية التحتية الثقافية وتوسيع فرص الإنتاج والعرض.


عروض متنوعة في تونس الكبرى

في ولاية تونس، تنتظم تظاهرات موسيقية متنوعة بكل من المرسى وحلق الوادي وشارع الحبيب بورقيبة والحرايرية، فيما تحتضن ولاية منوبة عرضا موسيقيا يشارك فيه تلاميذ المعهد العمومي للموسيقى والرقص.

أما ولاية أريانة فتشهد حفلا موسيقيا يحييه منتخب المعهد العمومي للموسيقى والرقص بساحة المنزه السادس، في حين تستضيف ولاية بن عروس العرض الموسيقي "هزّ الطرق".

برمجة ثرية في الجهات

وتتوزع بقية العروض على مختلف الولايات، حيث تحتضن قابس عرضا موسيقيا من تقديم نادي ياسر جرادي للموسيقى بالمركب الثقافي محمد الباردي إلى جانب عرض للمعهد الجهوي للموسيقى.

وفي القيروان، سيكون الجمهور على موعد مع عرض "قوربي" للفنان نضال اليحياوي وعرض "وتران" للفنانين إيناس وياسين بولجفان بساحة باب الجلادين.

كما تشهد تطاوين عرضا موسيقيا من تقديم المعهد العمومي للموسيقى ونادي الموسيقى بدار الثقافة غمراسن، فيما تستضيف سيدي بوزيد العرض الكوريغرافي "نفس" للفنانة آمال العويني والعرض الموسيقي "أوتار المتوسط" للفنان سفيان سفطة.

وفي صفاقس، تقدم نخبة من طلبة وتلاميذ المؤسسات الموسيقية بالجهة عرضين فنيين، بينما تحتضن سليانة العرض الشبابي "نور الشام" بساحة الفنون عز الدين علية.

أما جندوبة فتستضيف عرض "موسيقى خمير"، في حين تنتظم بالكاف سهرة فنية بعنوان "الكاف تغني... بذاكرة نسائها وأحلام شبابها" تجمع بين الكورال النسائي "للا الكافية" وعرض المعهد العمومي للموسيقى والرقص.

موسيقى للشباب والعائلات

وتشمل البرمجة أيضا حفلات وعروضا شبابية في عدد من الولايات، من بينها عرض "Latinos" بالمهدية، والعرض الموسيقي الشبابي "شروق" للفنان يوسف الوسلاتي بباجة، والعرض النسائي "الألفة تغني" ببنزرت.

كما تنتظم عروض موسيقية في توزر والمنستير وسوسة وقفصة وقبلي، إلى جانب برنامج متكامل بالقصرين يتضمن عروض موسيقى كلاسيكية وورشات في العزف والأداء وتكريم عدد من القامات الموسيقية بالجهة.

وفي زغوان، يتزامن الاحتفال بعيد الموسيقى مع اختتام مهرجان "تيبربو تياترو" للمونودراما، من خلال عرض يؤثثه نادي الموسيقى بدار الثقافة الفحص ومجموعة "فلوكة باند".

وتؤكد هذه التظاهرات، وفق وزارة الشؤون الثقافية، أهمية الموسيقى كجسر للتواصل والإبداع ورافعة للتنمية الثقافية في مختلف جهات البلاد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331397

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  17:00 Tch - Rsa | | beIN Sports
 WC 2026  20:00 Swi - Bos | | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Can - Qat | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Mex - Kor | beIN Sports

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 18 جوان 2026 | 3 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:32
19:43
16:12
12:27
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 40
Babnet
Babnet31°
29° Babnet
الــرياح:
4.93 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-23
36°-22
37°-23
36°-24
35°-25
  • Avoirs en devises 25056,8
  • (18/06)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39530 DT
  • (18/06)
  • 1 $ = 2,92644 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/06)     1226,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/06)   29028 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>