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وزير الشؤون الدينية يشرف على حفل ديني بمناسبة حلول السنة الهجريّة 1448هـ

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Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Juin 2026 - 19:06 قراءة: 1 د, 12 ث
      
انتظم مساء أمس الاربعاء، في مسجد "السّيدة عائشة" بحـيّ البساتين في معتمديّة سكرة (ولاية أريانة)، حفل ديني أشرف عليه وزير الشؤون الدّينية أحمد البوهالي، وذلك بمناسبة الاحتفال بالسنة الهجريـّة الجديدة 1448 هـ
نظمته الإدارة الجهويّة للشؤون الدّينية بأريانة بالتعاون مع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم (الفرع المحلّي لمدرسة عمر بن الخطاب لتعليم القرآن الكريم وترتيله بسكرة)


وأكّد البوهالي، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الدّينية، نشرته اليوم الخميس، أنّ الدّولة تحرص على إحياء المناسبات الدّينية واستلهام العبرمنها، مشيرا إلى أنّ الوزارة عملت على الاحتفال بهذه الذكرى العزيزة في مختلف معالمها بتنظيم دروس ومحاضرات وأختام قرآنية فضلا عن تناولها في الخطب الجمعيّة والإعلام الدّيني.

وقدّم الوزير في مستهلّ الموكب كلمة تحدّث فيها عن السّياق التاريخي والأحداث التي حفّت بالهجرة النبويّة من مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة من أجل تبليغ رسالة الإسلام ونشر قيمه السّمحة ومبادئه الإنسانية، معتبرا أنّ من أهمّ العبر المستفادة من هذه الذكرى العزيزة هو التغيير الإيجابي من أجل مصلحة الوطن والناس وتأدية الأمانة وتحمّل المسؤولية.


ومن جهته، عبّــر رئيس الرّابطة محمد مشفر عن اعتزازه بالعمل مع وزارة الشؤون الدّينية بما يخدم حفظة كتاب اللّه العزيز ونشر الأخلاق الطيّبة بين الناشئة مبيّنا أنّ ذكرى الهجرة النبويّة المشرّفة تحمل في طيّاتها أسمى معاني حبّ الوطن والحريّة واحترام الغير وفعل الخيرات.

وكرّم الوزير الأطفال المشاركين في المسابقة التي تمحورت حول أسئلة عن الهجرة النبويّة.

وحضر الحفل المعتمد الأول لولاية أريانة فارس الماجري والشيخ محمد مشفر رئيس الرابطة، ومعتمد سكرة والمدير الجهوي للشؤون الدينية بأريانة والوعاظ والواعظات ومتساكنـو الجهة وأولياء المتسابقين والمتسابقات من الأطفال.
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