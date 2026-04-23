حرب إيران .. ترمب يقدم "عرضا سخيا" لإيران

في اليوم الـ16 للهدنة، ، جددت واشنطن مطالبتها لطهران بتسليم ما لديها من اليورانيوم المخصب، بينما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن ترحيب بلاده الدائم بالحوار، لكنه اعتبر أن استمرار الحصار والتهديدات هما العقبة الأبرز أمام أي مفاوضات حقيقية.وقال البيت الأبيض إن إيران مطالبة بتسليم اليورانيوم المخصب إلى أمريكا، مؤكدا استمرار وقف إطلاق النار وكذلك استمرار الحصار الاقتصادي الذي يفرضه عليها.كما كشف البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب قدم "عرضا سخيا" للنظام الإيراني، ويريد منه ردا موحدا.وفيما يتعلق بتطورات الموقف في مضيق هرمز، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها أعادت 29 سفينة في إطار عمليات الحصار المفروض على إيران.وفي السياق، اشترط لبنان تمديد وقف إطلاق النار لتوسيع المحادثات مع إسرائيل، وفق ما نقلته رويترز عن مسؤول لبناني لم تسمّه.ومن جهتها، حثت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها على مغادرة لبنان "ما دامت خيارات الرحلات الجوية التجارية متاحة".