ملف اسطول الصمود : جواهر شنة وغسان الهنشيري مجددا امام القطب المالي

من المنتظر أن تمثل كل من جواهر شنة وغسان الهنشيري، غدًا الخميس 23 أفريل 2026، أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة، وذلك للاستماع إليهما بخصوص الملف المتعلق بشبهات فساد في التدفقات المالية المرتبطة بما يُعرف بـ“أسطول الصمود” المغاربي لفك الحصار على غزة.ويأتي هذا الاستنطاق في إطار الأبحاث الجارية في القضية، التي شملت عددًا من الأسماء المرتبطة بهذا التحرك، حيث لا يزال عدد من الأعضاء موقوفين على ذمة الملف، من بينهم طبيب.وفي سياق متصل، كان قاضي التحقيق قد قرر في وقت سابق الإفراج عن سناء المساهلي، مع الإبقاء على وائل نوار رهن الإيقاف، في انتظار استكمال التحقيقات.