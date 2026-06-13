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أمسية أدبية بحمام الانف تكريما لأعلام الفكر والادب التونسي واحتفاءا بإصدارين جديدين

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Bookmark article    Publié le Samedi 13 Juin 2026 - 21:13 قراءة: 1 د, 11 ث
      
نظمت المكتبة العمومية للشباب والكهول بحمام الانف، أمس الجمعة، أمسية أدبية فنية احتفاءا بإصدارين جديدين للشاعرتين هالة جنيح التكالي ولطيفة الشامخي وتكريما لأعلام الفكر والادب التونسي وذلك تحت اشراف المندوبية الجهوية للشئون الثقافية بالجه.ة
وأفادت مديرة المكتبة العمومية للشباب والكهول بحمام الانف فاتن بن العربي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان هذه الأمسية التي تخللتها معزوفات موسيقية متنوعة، وتأتي في اطار الاحتفاء بتظاهرة مجالس أدبية وفكرية وفنية، تضمنت تقديم الإصدار الأول للشاعرة والكاتبة هالة جنيج التكالي يحمل عنوان
"أبو القاسم الشابي الشاعر صاحب الرؤية" يصور في جانب منه حياة الشاعر كشخصية أدبية جامدة بل كروح ثائر مغرمة بالحرية والحياة والجمال.

ويتناول هذا الإصدار مسيرة الشاعر التونسي ابي القاسم الشابي وحياته الأدبية ويرسم أفكاره حول الحرية والكرامة والحب والطبيعة والثورة على الظلم، ويبرز أبو القاسم الشابي كصاحب رؤية مستقبلية تمكن من خلال شعره التعبير عن تطلعات ورغبة الانسان في التحرر والبحث عن الامل وواجه عدة صعوبات وتحديات وجعل من الشعر وسيلة للدفاع عن الحرية.
وأشارت الى ان الأمسية الأدبية كانت مناسبة لتقديم الإصدار الشعري الثاني للشاعرة التونسية لطيفة الشامخي بعنوان" نشيج الصبار" وهو عبارة عن مجموعة شعرية تدافع عن القضية الفلسطينية وتوثق العدوان على غزة منذ أكتوبر 2023 وتنعى شهدائها وتروي حجم الظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني.
وأضافت مديرة المكتبة العمومية للشباب والكهول بحمام الانف ان هذا الإصدار تناول بالدرس أيضا معاناة الشعب الفلسطيني وما عاشه من الم واحتلال وفقدان ويصور في جانب منه صمود الفلسطينيين وتمسكهم بارضهم والدفاع عنها رغم الظروف القاسية التي مروا بها.
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21:13 - أمسية أدبية بحمام الانف تكريما لأعلام الفكر والادب التونسي واحتفاءا بإصدارين جديدين
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