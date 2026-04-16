قضية اسطول الصمود: الافراج عن سناء المساهلي والابقاء على وائل نوار رهن الايقاف

قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي بالعاصمة اليوم بعد مواصلة النظر في قضية اسطول الصمود الاستجابة لمطلب الأفراج عن سناء المساهلي مع الابقاء على وائل نوار رهن الايقاف .ويذكر أنه تم فتح بحث تحقيقي في مستوى القطب القضائي الاقتصادي والمالي ضدّ عدد من المشاركين في أسطول الصمود وهم وائل نوار ونبيل الشنوفي وغسان الهنشيري ومحمد بوغديري وجواهر شنة وسناء مساهلي ومحمد أمين بالنور وذلك من أجل "التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيّل والخيانة الموصوفة ومسك محاسبة مزدوجة واستعمال وثائق محاسبة ودفاتر وسجلات مزورة قصد التهرب الضريبي وغسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي طبق الفصول المنصوص عليها في القانون المتعلق بقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال".وللإشارة فإن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة كانت قد تعهدت، تحت إشراف ممثل النيابة العمومية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بإجراء أبحاث عدلية بخصوص شبهات تتعلق بتكوين وفاق لغسل الأموال والتحيل والاستيلاء على أموال متأتية من تبرّعات والانتفاع بها لأغراض شخصية ضدّ عدد من مسيري وأعضاء "أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة".