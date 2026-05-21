حملة مخدرات في تركيا تطال ممثلين ومغنين معروفين

Ünlülere yönelik yeni uyuşturucu operasyonu: Kimler gözaltında



♦ Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca gözaltına alındı. Listede 25 kişi olduğu öğrenildi. Operasyon… pic.twitter.com/ygg29bQBta — birsenaltuntas (@birsenaltuntas1) May 21, 2026

Mabel Matiz, Feyza Civelek ve Tan Taşçı, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.



Hakkında gözaltı kararı çıkartılan Serenay Sarıkaya ve Blok3'ün yurt dışında olduğu bildirildi. pic.twitter.com/csFAv1V7kz — Play Zone News (@playzonenews) May 21, 2026

أفادت قناة TRT Haber بأن السلطات التركية نفذت صباح اليوم عملية أمنية جديدة لمكافحة المخدرات، أسفرت عن إيقاف عدد من الفنانين والمشاهير، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات تعاطي وحيازة وترويج مواد مخدرة.وذكرت القناة أن العملية شملت اعتقال الممثلة فايزا جيفيليك، المعروفة بمشاركتها في مسلسل شربات التوت البري، إلى جانب الممثلة وعارضة الأزياء سيريناي ساريكايا، التي شاركت في أعمال من بينها العائلة والمد والجزر وشهماران.كما طالت العملية المغنيين مابيل ماتيز وبيركاي شاهين، إضافة إلى الصحفي والمنتج ميرغون جاباس.وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أصدرت النيابة العامة أوامر اعتقال بحق 25 شخصا في المجمل، للاشتباه في تورطهم في قضايا مرتبطة بالمخدرات.وتشهد تركيا خلال الأشهر الأخيرة حملات أمنية متواصلة ضد شبكات ترويج وتعاطي المخدرات، شملت عددا من الشخصيات المعروفة في مجالات الفن والإعلام.وفي فيفري 2026، كانت محكمة في إسطنبول قد قررت فرض الحجز على فندق بيبك المطل على مضيق البوسفور، بعد تحقيقات أمنية تحدثت عن تنظيم حفلات خاصة يتم خلالها تعاطي المخدرات من قبل شخصيات من النخبة المحلية.