تنظيم تظاهرة تراثنا هويتنا وجذورنا لفائدة تلاميذ التحضيري بعدد من المدارس الابتدائية

احتضنت المدرسة الابتدائية بمنطقة بشلي من معتمدية قبلي الجنوبية، صباح اليوم الخميس، تظاهرة تراثنا هويتنا وجذورنا" التي تنتظم تحت اشراف دائرة التفقد قبلي 2 في اللغة العربية في اطار الاحتفال بشهر التراث وفق ما أكدته المعلمة بمدرسة شارع بورقيبة بقبلي المدينة، أسماء المنتصر لـ"وات".وأوضحت المنتصر، ان هذه التظاهرة الثقافية التراثية تهدف الى تعزيز قدرات التلاميذ وخاصة أطفال الأقسام التحضيرية لما يتفردون به من مواهب تتطلب مزيدا من التاطير لتجذير الاعتزاز بالوطن لديهم مشيرة الى مشاركة عدة مؤسسات تربوية في هذه التظاهرة تشمل كل من المدرسة الابتدائية ببشلي والمدرسة الابتدائية شارع بورقيبة والمدرسة الابتدائية بغليسية القدارة من معتمدية قبلي الجنوبية ..كما بينت ان هذه التظاهرة مكنت أطفال التحضيري من تجسيد عديد اللوحات التي تعبر عن اعتزازهم بهويتهم وبموروثهم التاريخي الضارب في القدم على غرار لوحات الرقصات المعروفة بالجهة مثل رقصة الزقايري مع تقديم كورال فردي وجماعي وترديد عديد الأغاني التي تتغنى باللبسة التونسية والموروث الوطني .وذكرت المتحدثة بان هذه التظاهرة تخللتها فقرة مطولة تم تاثيثها بالموروث المادي واللامادي للجهة على غرار الشعر الشعبي فضلا عن تنظيم عرض للباس التقليدي المميز لهذه الربوع وخاصة "الحولي" الذي تتزين به المراة في جهة نفزاوة لما له من خصوصيات فريدة.