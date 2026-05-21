Babnet

مدنين: احداث اسواق تضامنية لبيع المنتجات الفلاحية واضاحي العيد باسعار تفاضلية

Publié le Jeudi 21 Mai 2026 - 21:07
      
احدثت بولاية مدنين عدة اسواق تضامنية، مثلت نقاط بيع من المنتج الى المستهلك باسعار تفاضلية، وذلك في اطار مبادرة جهوية للرفع من نسق التزود والتحكم في الاسعار وحماية المقدرة الشرائية للمواطن، لتشمل هذه الاسواق منتوجات فلاحية مختلفة من خضر وغلال ولحوم وغيرها .
وقد تم تركيز هذه الاسواق التضامنية في كل من مدينة مدنين وبن قردان وجربة ميدون وجرجيس، انخرط فيها المنتجون والتجار والهياكل المهنية والمركب الفلاحي بشماخ في معتمدية جرجيس، وفق ما ذكره مسؤولون محليون لصحفية "وات".
وبالتوازي مع هذه الاسواق التضامنية للمنتجات الفلاحية، انطلقت مبادرات احداث اسواق تضامنية لبيع اضاحي العيد من المنتج الى المستهلك ومنها نقطة بيع بمعتمدية بني خداش وبن قردان ومدنين الشمالية واخرى بمعتمدية سيدي مخلوف في بادرة اولى للشركات الاهلية المحدثة بهذه المعتمدية المختصة في تربية الماشية، وذلك تفعيلا لدورها في تعديل الاسعار وحماية المقدرة الشرائية للمواطن لتضع على ذمة المواطن اضاحي باسعار تفاضلية.

ولقيت هذه المبادرة التفاعل الايجابي من قبل المواطنين خاصة بتوفيرها اضاحي باسعار اقل من الاسعار الموجودة في الاسواق.
الخميس 21 ماي 2026 | 4 ذو الحجة 1447
