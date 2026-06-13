النّفطي ونظيره الجنوب إفريقي يؤكّدان أهمية توظيف الإمكانيات المتاحة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره وزير العلاقات الخارجية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا رونالد لامولا، على ضرورة توظيف الإمكانيات المتاحة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين واستثمار الفرص التي توفرها منطقة التبادل الحر القارية الافريقية التي أجرى أمينها العام مؤخرا زيارة عمل مثمرة إلى تونس.وشدد الوزيران، خلال محادثة هاتفية جمعتهما مساء يوم السبت،على أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة قصد إضفاء حركية جديدة على العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.وأعرب الوزيران عن الإرادة المشتركة التي تحدو البلدين من أجل الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي الاقتصادي والثقافي والعلمي وتنويع مجالات التعاون لتشمل مجالات ذات قيمة مضافة على غرار تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والرقمنة.ولفت الوزيران إلى أهمية تطوير آليات الاتحاد الأفريقي لدعم ركائز الأمن والاستقرار والتنمية في كافة ربوع القارة ومعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار أسباب هذه الظاهرة وطرق معالجتها.واكّدا على ضرورة تنسيق المواقف بين البلدين في المحافل الإقليمية والدّولية وتبادل الدعم بخصوص ترشحات البلدين للمناصب العليا داخل المنظمات الاقليمية والدولية.ونوّه الوزيران، بالمناسبة، بعراقة ومتانة العلاقات التي تجمع تونس بجنوب إفريقيا، حيث أشاد لامولا بمساندة تونس التاريخية للشعب الجنوب أفريقي في نضاله ضد نظام الميز العنصري ودعمها لأيقونة النضال الإفريقي الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، وفقا للبلاغ ذاته.وكان الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)، وامكيلي ميني،أكد أمس الجمعة، خلال ندوة صحفية عقدها على هامش زيارة العمل التي أداها مؤخرا إلى تونس، أن تونس في موقع ملائم يتيح لها مزيد تنويع أسواق صادراتها عبر القارة الإفريقية، بالاستناد إلى تجربتها في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وعلاقاتها التجارية الراسخة مع أوروبا.