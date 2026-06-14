الإدارة العامة للأداءات تذكر بآخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين
ذكّرت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية بأن يوم الاثنين 15 جوان 2026 يمثل الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية الرسمية.
وأكدت الإدارة أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الآجال القانونية المحددة لإيداع التصاريح الجبائية، مشيرة إلى أن بإمكان المطالبين بالأداء إيداع تصاريحهم خلال الأيام السابقة دون انتظار اليوم الأخير.
ودعت المصالح الجبائية جميع دافعي الضرائب من الأشخاص الطبيعيين إلى المبادرة بتسوية وضعياتهم الجبائية في الآجال المطلوبة، وتفادي التأخير إلى غاية آخر يوم.
كما أوضحت أن الإيداع المبكر يساهم في تجنب الاكتظاظ بمختلف قباضات المالية ويحد من الضغط على المنظومة الإعلامية المخصصة لتلقي التصاريح الجبائية، بما يضمن انسيابية الإجراءات وحسن سير الخدمات.
ويأتي هذا التذكير في إطار حرص الإدارة العامة للأداءات على ضمان احترام الآجال القانونية وتسهيل عملية إيداع التصاريح لفائدة المطالبين بالأداء.
وأكدت الإدارة أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الآجال القانونية المحددة لإيداع التصاريح الجبائية، مشيرة إلى أن بإمكان المطالبين بالأداء إيداع تصاريحهم خلال الأيام السابقة دون انتظار اليوم الأخير.
ودعت المصالح الجبائية جميع دافعي الضرائب من الأشخاص الطبيعيين إلى المبادرة بتسوية وضعياتهم الجبائية في الآجال المطلوبة، وتفادي التأخير إلى غاية آخر يوم.
كما أوضحت أن الإيداع المبكر يساهم في تجنب الاكتظاظ بمختلف قباضات المالية ويحد من الضغط على المنظومة الإعلامية المخصصة لتلقي التصاريح الجبائية، بما يضمن انسيابية الإجراءات وحسن سير الخدمات.
ويأتي هذا التذكير في إطار حرص الإدارة العامة للأداءات على ضمان احترام الآجال القانونية وتسهيل عملية إيداع التصاريح لفائدة المطالبين بالأداء.
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