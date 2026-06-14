الإدارة العامة للأداءات تذكر بآخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين

ذكّرتالتابعة لوزارة المالية بأن يوميمثللإيداع، وذلك وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية الرسمية.وأكدت الإدارة أن هذا التاريخ يمثل، مشيرة إلى أن بإمكان المطالبين بالأداء إيداع تصاريحهم خلال الأيام السابقة دون انتظار اليوم الأخير.ودعت المصالح الجبائية جميعإلى المبادرة بتسوية وضعياتهم الجبائية في الآجال المطلوبة، وتفادي التأخير إلى غاية آخر يوم.كما أوضحت أنيساهم في تجنب الاكتظاظ بمختلفويحد من الضغط علىالمخصصة لتلقي التصاريح الجبائية، بما يضمن انسيابية الإجراءات وحسن سير الخدمات.ويأتي هذا التذكير في إطار حرص الإدارة العامة للأداءات على ضمان احترام الآجال القانونية وتسهيل عملية إيداع التصاريح لفائدة المطالبين بالأداء.