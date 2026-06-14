مهرجان طبرقة للجاز يعود في دورته العشرين بعد ست سنوات من الغياب

برنامج السهرات



الجمعة 3 جويلية 2026



السبت 4 جويلية 2026



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الاثنين 6 جويلية 2026



الثلاثاء 7 جويلية 2026



الأربعاء 8 جويلية 2026



الخميس 9 جويلية 2026



تستعيد مدينةهذا الصيف موعدها مع الموسيقى العالمية من خلال احتضان، التي ستقام من، في عودة طال انتظارها بعد توقف دامويقدم المهرجان لجمهوره هذا العامتحتضنها منصة، بمشاركة نخبة من الفنانين والموسيقيين منوسيكون جمهور الافتتاح يومعلى موعد مع عازف البيانو الكوبي الشهير، الذي يختار طبرقة كخامس محطة ضمن جولته الفنية الدولية الجديدة.أما حفل الاختتام يوم، فسيجمع بين نجمتين من الولايات المتحدة الأمريكية هما، إحدى أبرز الأصوات الصاعدة في عالم الجاز، وفنانة الهيب هوب– كوبا– الولايات المتحدة الأمريكية* عرضلـ– تونس والجزائر– لبنان* عرضللفنانة– الولايات المتحدة الأمريكية– المملكة المتحدة– الولايات المتحدة الأمريكية– الولايات المتحدة الأمريكية