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مهرجان طبرقة للجاز يعود في دورته العشرين بعد ست سنوات من الغياب

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Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Juin 2026 - 09:29 قراءة: 1 د, 4 ث
      
تستعيد مدينة طبرقة هذا الصيف موعدها مع الموسيقى العالمية من خلال احتضان الدورة العشرين من مهرجان طبرقة للجاز، التي ستقام من 2 إلى 9 جويلية 2026، في عودة طال انتظارها بعد توقف دام ست سنوات.

ويقدم المهرجان لجمهوره هذا العام سبع سهرات فنية متنوعة تحتضنها منصة مسرح البحر، بمشاركة نخبة من الفنانين والموسيقيين من تونس والجزائر ولبنان وكوبا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.


وسيكون جمهور الافتتاح يوم 3 جويلية على موعد مع عازف البيانو الكوبي الشهير ألفريدو رودريغيز، الذي يختار طبرقة كخامس محطة ضمن جولته الفنية الدولية الجديدة.


أما حفل الاختتام يوم 9 جويلية، فسيجمع بين نجمتين من الولايات المتحدة الأمريكية هما فيرونيكا سويفت، إحدى أبرز الأصوات الصاعدة في عالم الجاز، وفنانة الهيب هوب أكوا نارو.

برنامج السهرات

الجمعة 3 جويلية 2026

* ألفريدو رودريغيز – كوبا

السبت 4 جويلية 2026

* ليز ماكومب – الولايات المتحدة الأمريكية

الأحد 5 جويلية 2026

* عرض "أصول" لـ ياسين بولعراس وسفيان السعيدي – تونس والجزائر

الاثنين 6 جويلية 2026

* طارق يمني – لبنان

الثلاثاء 7 جويلية 2026

* عرض "نحن موجودون" للفنانة دي دي بريدجواتر – الولايات المتحدة الأمريكية

الأربعاء 8 جويلية 2026

* OKOROKO – المملكة المتحدة

الخميس 9 جويلية 2026

* فيرونيكا سويفت – الولايات المتحدة الأمريكية
* أكوا نارو – الولايات المتحدة الأمريكية
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