حرب إيران ... إعلان اتفاق لإنهاء الحرب والتوقيع في سويسرا الجمعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا رفع الحصار البحري المفروض عليها وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، في خطوة تمثل تطورا بارزا بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحرب والتصعيد العسكري في المنطقة.وقال ترامب إن الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصبح مكتملا، معلنا السماح الفوري بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي، داعيا السفن التجارية وناقلات النفط إلى استئناف نشاطها بشكل طبيعي.وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة، مؤكدا أن مراسم التوقيع الرسمية ستُعقد في سويسرا يوم الجمعة المقبل.من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن نص "مذكرة تفاهم إسلام آباد" أصبح نهائيا، مشيرا إلى أن التوقيع الرسمي سيتم في جنيف، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مفاوضات تمتد على مدى ستين يوما لمناقشة عدد من الملفات الخلافية، من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات وقرارات مجلس الأمن الدولي.وأضاف المسؤول الإيراني أن المذكرة تتضمن آليات لمتابعة تنفيذ الالتزامات المتبادلة، مؤكدا أن طهران ستواصل مراقبة مدى التزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق بعد دخوله حيز التنفيذ.ورحب وزير الخارجية الباكستاني بالإعلان عن الاتفاق، معتبرا أنه يمثل خطوة مهمة نحو تهدئة التوترات في المنطقة وإعادة الاستقرار إلى الممرات البحرية الدولية.وفي المقابل، كشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدخل شخصيا لتعديل الصياغة المتعلقة بالتعهد الإيراني بشأن المواد النووية المخصبة، في إطار اللمسات الأخيرة على الاتفاق.كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ ترامب أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالاتفاق، وأنها لن تسحب قواتها من لبنان، وهو ما يسلط الضوء على استمرار بعض نقاط الخلاف رغم التقدم الذي أحرزته المفاوضات.ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى تثبيت وقف العمليات العسكرية وفتح الطريق أمام معالجة الملفات السياسية والأمنية العالقة بين واشنطن وطهران.