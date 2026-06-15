كاس العالم 2026: منتخب الكوت ديفوار يختطف فوزا مثيرا امام الاكوادور

ملخص مباراة كوت ديفوار والإكوادور | دور المجموعات - كأس العالم FIFA 2026™



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📱 https://t.co/alkogGtHdW pic.twitter.com/lYIkBrsG41 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2026

توفق منتخب كوت ديفوار في تحقيق فوزاً صعبا على الإكوادور فجر اليوم الاثنين بنتيجة 1-صفر،بملعب فيلادلفيا ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لكاس العالم 2026 الذي تحتضنه الولايات المتحدة الامريكية و كندا و المكسيك.وسجل هدف منتخب كوت ديفوار اللاعب أماد ديالو لاعب مانشستر يونايتد الإنقليزي في الدقيقة 90 من عمر المباراة ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره بالمونديال.وفي منافسات ذات المجموعة الخامسة فاز منتخب المانيا في وقت سابق على منتخب كوراساو بنتيجة 7-1.