تأجيل محاكمة رئيس جمعية نماء تونس في قضية تبييض أموال

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمةوعضوين آخرين بالجمعية محالين معه بحالة إيقاف، إلى جلسةوجاء قرار التأجيل في انتظار مآل الطعن المرفوع في الملف.ويُذكر أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كان قد أصدر منذ أشهرفي حق عبد الكريم سليمان وعضوين آخرين من جمعية "نماء تونس"، إلى جانب إصدار قراراتفي حق متهمين آخرين، معوتتعلق القضية بشبهاتإلى جانب، وفق ما ورد بملف الأبحاث والتحقيقات الجارية في القضية.