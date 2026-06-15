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تأجيل محاكمة رئيس جمعية نماء تونس في قضية تبييض أموال

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Bookmark article    Publié le Lundi 15 Juin 2026 - 11:05 قراءة: 0 د, 34 ث
      
قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة أمين مال جمعية "نماء تونس" عبد الكريم سليمان وعضوين آخرين بالجمعية محالين معه بحالة إيقاف، إلى جلسة 9 جويلية المقبل.

وجاء قرار التأجيل في انتظار مآل الطعن المرفوع في الملف.


ويُذكر أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كان قد أصدر منذ أشهر بطاقات إيداع بالسجن في حق عبد الكريم سليمان وعضوين آخرين من جمعية "نماء تونس"، إلى جانب إصدار قرارات تحجير سفر في حق متهمين آخرين، مع تجميد أملاك عبد الكريم سليمان وحساباته البنكية.


وتتعلق القضية بشبهات تبييض الأموال وغسلها إلى جانب مخالفة قوانين الصرف، وفق ما ورد بملف الأبحاث والتحقيقات الجارية في القضية.
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