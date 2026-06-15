الصحافة السويدية تشيد بانتصار منتخبها على تونس وتسلط الضوء على ياسين العياري

احتفت وسائل الإعلام السويدية بالفوز العريض الذي حققه منتخب بلادها على حساببنتيجةفي افتتاح منافساتضمن كأس العالم، معتبرة أن المنتخب السويدي وجه رسالة قوية لبقية منافسيه في المجموعة.وأولت الصحف السويدية اهتماما خاصا بأداء لاعب الوسط، صاحب الهدفين الأول والخامس، والذي خاض أول مباراة له في نهائيات كأس العالم.ووصفت صحيفةبداية المنتخب السويدي في البطولة بالمثالية، مشيرة إلى أن المنتخب فرض سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، فيما اعتبرت منصةأن الفوز بخماسية يمثل انطلاقة ناجحة للغاية في مشوار المونديال.كما حظي العياري بتغطية واسعة في وسائل الإعلام السويدية بسبب أصوله التونسية، حيث أبرزت صحيفةعدم احتفاله بهدفه الأول احتراما لتونس، البلد الذي ينحدر منه والده، قبل أن يحتفل بهدفه الثاني في الوقت بدل الضائع من المباراة.وأشارت تقارير إعلامية سويدية إلى أن اللاعب كان مؤهلا سابقا لتمثيل المنتخب التونسي بحكم أصوله، غير أنه اختار مواصلة مسيرته الدولية مع السويد التي تدرج ضمن مختلف منتخباتها السنية.وفي المقابل، رأت بعض التحليلات السويدية أن المنتخب التونسي دفع ثمن الأخطاء الفردية التي ارتكبها خلال اللقاء، خاصة على المستوى الدفاعي، وهو ما سمح للسويد باستغلال الفرص المتاحة وتحقيق فوز مريح في مستهل مشوارها بالمونديال.وبهذا الانتصار، تصدر المنتخب السويدي ترتيب المجموعة السادسة برصيد، بينما بقي المنتخب التونسي في المركز الأخير دون نقاط بعد الجولة الأولى.