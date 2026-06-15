JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:53 Tunis

الصحافة السويدية تشيد بانتصار منتخبها على تونس وتسلط الضوء على ياسين العياري

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a2fc894cbe9a7.89851289_nkqjgehfiplmo.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 15 Juin 2026 - 10:38 قراءة: 1 د, 15 ث
      
احتفت وسائل الإعلام السويدية بالفوز العريض الذي حققه منتخب بلادها على حساب المنتخب التونسي بنتيجة 5-1 في افتتاح منافسات المجموعة السادسة ضمن كأس العالم 2026، معتبرة أن المنتخب السويدي وجه رسالة قوية لبقية منافسيه في المجموعة.

وأولت الصحف السويدية اهتماما خاصا بأداء لاعب الوسط ياسين العياري، صاحب الهدفين الأول والخامس، والذي خاض أول مباراة له في نهائيات كأس العالم.

أخبار ذات صلة:
ياسين العياري يخطف الأضواء بين فخر الدفاع عن ألوان السويد واحترام جذوره التونسية...

ووصفت صحيفة Svenska Dagbladet بداية المنتخب السويدي في البطولة بالمثالية، مشيرة إلى أن المنتخب فرض سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، فيما اعتبرت منصة Omni أن الفوز بخماسية يمثل انطلاقة ناجحة للغاية في مشوار المونديال.


كما حظي العياري بتغطية واسعة في وسائل الإعلام السويدية بسبب أصوله التونسية، حيث أبرزت صحيفة Aftonbladet عدم احتفاله بهدفه الأول احتراما لتونس، البلد الذي ينحدر منه والده، قبل أن يحتفل بهدفه الثاني في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وأشارت تقارير إعلامية سويدية إلى أن اللاعب كان مؤهلا سابقا لتمثيل المنتخب التونسي بحكم أصوله، غير أنه اختار مواصلة مسيرته الدولية مع السويد التي تدرج ضمن مختلف منتخباتها السنية.

وفي المقابل، رأت بعض التحليلات السويدية أن المنتخب التونسي دفع ثمن الأخطاء الفردية التي ارتكبها خلال اللقاء، خاصة على المستوى الدفاعي، وهو ما سمح للسويد باستغلال الفرص المتاحة وتحقيق فوز مريح في مستهل مشوارها بالمونديال.

وبهذا الانتصار، تصدر المنتخب السويدي ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، بينما بقي المنتخب التونسي في المركز الأخير دون نقاط بعد الجولة الأولى.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331178

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  17:00 Spa - Cav | | beIN Sports
 WC 2026  20:00 Bel - Egy | | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Ksa - Uru | | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Ira - Nez | beIN Sports

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 15 جوان 2026 | 29 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:31
19:42
16:11
12:27
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 26
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
1.82 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-22
32°-22
32°-22
31°-22
36°-24
  • Avoirs en devises 25288,5
  • (12/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,39207 DT
  • (12/06)
  • 1 $ = 2,93840 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/06)     1155,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/06)   29150 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>