ملاعب كأس العالم 2026.. 16 مدينة تستضيف الحدث العالمي الأكبر

ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية



أتلانتا – ملعب مرسيدس بنز



بوسطن / فوكسبورو – ملعب جيليت



دالاس – ملعب AT&T



هيوستن – ملعب إن آر جي



كانساس سيتي – ملعب آروهيد



لوس أنجلوس – ملعب سوفي



ميامي – ملعب هارد روك



نيويورك / نيوجيرسي – ملعب ميتلايف



فيلادلفيا – ملعب لينكولن فاينانشال فيلد



سان فرانسيسكو – ملعب ليفاي



سياتل – ملعب لومن فيلد



ملاعب المكسيك



غوادالاخارا – ملعب أكرون



مكسيكو سيتي – ملعب الأزتيك



مونتيري – ملعب BBVA



ملاعب كندا



تورونتو – ملعب BMO



فانكوفر – ملعب بي سي بليس



تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم إلىالتي تحتضنها كل من، في أول نسخة من المونديال تقام في ثلاث دول وبمشاركةوشهدت المرحلة الأولى من بيع التذاكر إقبالا قياسيا، حيث تم تسجيل أكثر من، ما يعكس حجم الاهتمام العالمي بالبطولة.71 ألف متفرج8 مباريات* 5 مباريات في دور المجموعات* مباراة في الدور 32* مباراة في الدور 16* مباراة نصف النهائي68,756 متفرجا7 مباريات* 5 في دور المجموعات* مباراة في الدور 32* مباراة في ربع النهائيبين 80 ألفا و108,713 متفرجا9 مباريات* 5 في دور المجموعات* مباراتان في الدور 32* مباراة في الدور 16* مباراة نصف النهائي71,500 متفرج7 مباريات* 5 في دور المجموعات* مباراة في الدور 32* مباراة في الدور 1676,416 متفرجا6 مباريات* 4 في دور المجموعات* مباراة في الدور 32* مباراة في ربع النهائي70,270 متفرجا (قابلة للارتفاع إلى 100,240)8 مباريات* 5 في دور المجموعات* مباراتان في الدور 32* مباراة في ربع النهائي65,326 متفرجا7 مباريات* 4 في دور المجموعات* مباراة في الدور 32* مباراة في ربع النهائي* مباراة تحديد المركز الثالث82,500 متفرج8 مباريات* 5 في دور المجموعات* مباراة في الدور 32* مباراة في الدور 1669,176 متفرجا6 مباريات* 5 في دور المجموعات* مباراة في الدور 1668,500 متفرج6 مباريات* 5 في دور المجموعات* مباراة في الدور 3267 ألف متفرج6 مباريات* 4 في دور المجموعات* مباراة في الدور 32* مباراة في الدور 1645,500 متفرج4 مباريات في دور المجموعات81,070 متفرجا5 مباريات* 3 في دور المجموعات* من بينها* مباراة في الدور 32* مباراة في الدور 1651 ألف متفرج4 مباريات* 3 في دور المجموعات* مباراة في الدور 3230,991 متفرجا6 مباريات* 5 في دور المجموعات* مباراة في الدور 32بين 21 ألفا و54,320 متفرجا7 مباريات* 5 في دور المجموعات* مباراة في الدور 32* مباراة في الدور 16