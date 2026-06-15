JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:56 Tunis

ملاعب كأس العالم 2026.. 16 مدينة تستضيف الحدث العالمي الأكبر

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a2fd3ea581c60.42208407_gfilhejkmnopq.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 15 Juin 2026 - 11:22 قراءة: 2 د, 47 ث
      
بقلم: نورالدين بن منصور

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم إلى كأس العالم 2026 التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في أول نسخة من المونديال تقام في ثلاث دول وبمشاركة 48 منتخبا.


وشهدت المرحلة الأولى من بيع التذاكر إقبالا قياسيا، حيث تم تسجيل أكثر من 4.5 مليون طلب تذاكر، ما يعكس حجم الاهتمام العالمي بالبطولة.


ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية

أتلانتا – ملعب مرسيدس بنز

* السعة: 71 ألف متفرج
* عدد المباريات: 8 مباريات

* 5 مباريات في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32
* مباراة في الدور 16
* مباراة نصف النهائي

بوسطن / فوكسبورو – ملعب جيليت

* السعة: 68,756 متفرجا
* عدد المباريات: 7 مباريات

* 5 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32
* مباراة في ربع النهائي

دالاس – ملعب AT&T

* السعة: بين 80 ألفا و108,713 متفرجا
* عدد المباريات: 9 مباريات

* 5 في دور المجموعات
* مباراتان في الدور 32
* مباراة في الدور 16
* مباراة نصف النهائي

هيوستن – ملعب إن آر جي

* السعة: 71,500 متفرج
* عدد المباريات: 7 مباريات

* 5 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32
* مباراة في الدور 16

كانساس سيتي – ملعب آروهيد

* السعة: 76,416 متفرجا
* عدد المباريات: 6 مباريات

* 4 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32
* مباراة في ربع النهائي

لوس أنجلوس – ملعب سوفي

* السعة: 70,270 متفرجا (قابلة للارتفاع إلى 100,240)
* عدد المباريات: 8 مباريات

* 5 في دور المجموعات
* مباراتان في الدور 32
* مباراة في ربع النهائي

ميامي – ملعب هارد روك

* السعة: 65,326 متفرجا
* عدد المباريات: 7 مباريات

* 4 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32
* مباراة في ربع النهائي
* مباراة تحديد المركز الثالث

نيويورك / نيوجيرسي – ملعب ميتلايف

* السعة: 82,500 متفرج
* عدد المباريات: 8 مباريات

* 5 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32
* مباراة في الدور 16
* المباراة النهائية

فيلادلفيا – ملعب لينكولن فاينانشال فيلد

* السعة: 69,176 متفرجا
* عدد المباريات: 6 مباريات

* 5 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 16

سان فرانسيسكو – ملعب ليفاي

* السعة: 68,500 متفرج
* عدد المباريات: 6 مباريات

* 5 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32

سياتل – ملعب لومن فيلد

* السعة: 67 ألف متفرج
* عدد المباريات: 6 مباريات

* 4 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32
* مباراة في الدور 16

ملاعب المكسيك

غوادالاخارا – ملعب أكرون

* السعة: 45,500 متفرج
* عدد المباريات: 4 مباريات في دور المجموعات

مكسيكو سيتي – ملعب الأزتيك

* السعة: 81,070 متفرجا
* عدد المباريات: 5 مباريات

* 3 في دور المجموعات
* من بينها المباراة الافتتاحية
* مباراة في الدور 32
* مباراة في الدور 16

مونتيري – ملعب BBVA

* السعة: 51 ألف متفرج
* عدد المباريات: 4 مباريات

* 3 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32

ملاعب كندا

تورونتو – ملعب BMO

* السعة: 30,991 متفرجا
* عدد المباريات: 6 مباريات

* 5 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32

فانكوفر – ملعب بي سي بليس

* السعة: بين 21 ألفا و54,320 متفرجا
* عدد المباريات: 7 مباريات

* 5 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32
* مباراة في الدور 16
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331184

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  17:00 Spa - Cav | | beIN Sports
 WC 2026  20:00 Bel - Egy | | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Ksa - Uru | | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Ira - Nez | beIN Sports

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 15 جوان 2026 | 29 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:31
19:42
16:11
12:27
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 26
Babnet
Babnet34°
34° Babnet
الــرياح:
3.16 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-22
32°-22
32°-22
32°-22
36°-24
  • Avoirs en devises 25288,5
  • (12/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,39207 DT
  • (12/06)
  • 1 $ = 2,93840 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/06)     1628,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/06)   29105 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>