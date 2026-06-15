ملاعب كأس العالم 2026.. 16 مدينة تستضيف الحدث العالمي الأكبر
بقلم: نورالدين بن منصور
تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم إلى كأس العالم 2026 التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في أول نسخة من المونديال تقام في ثلاث دول وبمشاركة 48 منتخبا.
وشهدت المرحلة الأولى من بيع التذاكر إقبالا قياسيا، حيث تم تسجيل أكثر من 4.5 مليون طلب تذاكر، ما يعكس حجم الاهتمام العالمي بالبطولة.
ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية
أتلانتا – ملعب مرسيدس بنز* السعة: 71 ألف متفرج
* عدد المباريات: 8 مباريات
* 5 مباريات في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32
* مباراة في الدور 16
* مباراة نصف النهائي
بوسطن / فوكسبورو – ملعب جيليت* السعة: 68,756 متفرجا
* عدد المباريات: 7 مباريات
* 5 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32
* مباراة في ربع النهائي
دالاس – ملعب AT&T* السعة: بين 80 ألفا و108,713 متفرجا
* عدد المباريات: 9 مباريات
* 5 في دور المجموعات
* مباراتان في الدور 32
* مباراة في الدور 16
* مباراة نصف النهائي
هيوستن – ملعب إن آر جي* السعة: 71,500 متفرج
* عدد المباريات: 7 مباريات
* 5 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32
* مباراة في الدور 16
كانساس سيتي – ملعب آروهيد* السعة: 76,416 متفرجا
* عدد المباريات: 6 مباريات
* 4 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32
* مباراة في ربع النهائي
لوس أنجلوس – ملعب سوفي* السعة: 70,270 متفرجا (قابلة للارتفاع إلى 100,240)
* عدد المباريات: 8 مباريات
* 5 في دور المجموعات
* مباراتان في الدور 32
* مباراة في ربع النهائي
ميامي – ملعب هارد روك* السعة: 65,326 متفرجا
* عدد المباريات: 7 مباريات
* 4 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32
* مباراة في ربع النهائي
* مباراة تحديد المركز الثالث
نيويورك / نيوجيرسي – ملعب ميتلايف* السعة: 82,500 متفرج
* عدد المباريات: 8 مباريات
* 5 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32
* مباراة في الدور 16
* المباراة النهائية
فيلادلفيا – ملعب لينكولن فاينانشال فيلد* السعة: 69,176 متفرجا
* عدد المباريات: 6 مباريات
* 5 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 16
سان فرانسيسكو – ملعب ليفاي* السعة: 68,500 متفرج
* عدد المباريات: 6 مباريات
* 5 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32
سياتل – ملعب لومن فيلد* السعة: 67 ألف متفرج
* عدد المباريات: 6 مباريات
* 4 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32
* مباراة في الدور 16
ملاعب المكسيك
غوادالاخارا – ملعب أكرون* السعة: 45,500 متفرج
* عدد المباريات: 4 مباريات في دور المجموعات
مكسيكو سيتي – ملعب الأزتيك* السعة: 81,070 متفرجا
* عدد المباريات: 5 مباريات
* 3 في دور المجموعات
* من بينها المباراة الافتتاحية
* مباراة في الدور 32
* مباراة في الدور 16
مونتيري – ملعب BBVA* السعة: 51 ألف متفرج
* عدد المباريات: 4 مباريات
* 3 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32
ملاعب كندا
تورونتو – ملعب BMO* السعة: 30,991 متفرجا
* عدد المباريات: 6 مباريات
* 5 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32
فانكوفر – ملعب بي سي بليس* السعة: بين 21 ألفا و54,320 متفرجا
* عدد المباريات: 7 مباريات
* 5 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32
* مباراة في الدور 16
تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم إلى كأس العالم 2026 التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في أول نسخة من المونديال تقام في ثلاث دول وبمشاركة 48 منتخبا.
وشهدت المرحلة الأولى من بيع التذاكر إقبالا قياسيا، حيث تم تسجيل أكثر من 4.5 مليون طلب تذاكر، ما يعكس حجم الاهتمام العالمي بالبطولة.
ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية
أتلانتا – ملعب مرسيدس بنز* السعة: 71 ألف متفرج
* عدد المباريات: 8 مباريات
* 5 مباريات في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32
* مباراة في الدور 16
* مباراة نصف النهائي
بوسطن / فوكسبورو – ملعب جيليت* السعة: 68,756 متفرجا
* عدد المباريات: 7 مباريات
* 5 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32
* مباراة في ربع النهائي
دالاس – ملعب AT&T* السعة: بين 80 ألفا و108,713 متفرجا
* عدد المباريات: 9 مباريات
* 5 في دور المجموعات
* مباراتان في الدور 32
* مباراة في الدور 16
* مباراة نصف النهائي
هيوستن – ملعب إن آر جي* السعة: 71,500 متفرج
* عدد المباريات: 7 مباريات
* 5 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32
* مباراة في الدور 16
كانساس سيتي – ملعب آروهيد* السعة: 76,416 متفرجا
* عدد المباريات: 6 مباريات
* 4 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32
* مباراة في ربع النهائي
لوس أنجلوس – ملعب سوفي* السعة: 70,270 متفرجا (قابلة للارتفاع إلى 100,240)
* عدد المباريات: 8 مباريات
* 5 في دور المجموعات
* مباراتان في الدور 32
* مباراة في ربع النهائي
ميامي – ملعب هارد روك* السعة: 65,326 متفرجا
* عدد المباريات: 7 مباريات
* 4 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32
* مباراة في ربع النهائي
* مباراة تحديد المركز الثالث
نيويورك / نيوجيرسي – ملعب ميتلايف* السعة: 82,500 متفرج
* عدد المباريات: 8 مباريات
* 5 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32
* مباراة في الدور 16
* المباراة النهائية
فيلادلفيا – ملعب لينكولن فاينانشال فيلد* السعة: 69,176 متفرجا
* عدد المباريات: 6 مباريات
* 5 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 16
سان فرانسيسكو – ملعب ليفاي* السعة: 68,500 متفرج
* عدد المباريات: 6 مباريات
* 5 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32
سياتل – ملعب لومن فيلد* السعة: 67 ألف متفرج
* عدد المباريات: 6 مباريات
* 4 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32
* مباراة في الدور 16
ملاعب المكسيك
غوادالاخارا – ملعب أكرون* السعة: 45,500 متفرج
* عدد المباريات: 4 مباريات في دور المجموعات
مكسيكو سيتي – ملعب الأزتيك* السعة: 81,070 متفرجا
* عدد المباريات: 5 مباريات
* 3 في دور المجموعات
* من بينها المباراة الافتتاحية
* مباراة في الدور 32
* مباراة في الدور 16
مونتيري – ملعب BBVA* السعة: 51 ألف متفرج
* عدد المباريات: 4 مباريات
* 3 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32
ملاعب كندا
تورونتو – ملعب BMO* السعة: 30,991 متفرجا
* عدد المباريات: 6 مباريات
* 5 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32
فانكوفر – ملعب بي سي بليس* السعة: بين 21 ألفا و54,320 متفرجا
* عدد المباريات: 7 مباريات
* 5 في دور المجموعات
* مباراة في الدور 32
* مباراة في الدور 16
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