تأجيل محاكمة منسق حزب القطب رياض بن فضل وأكثر من 20 متهما في قضية "الأملاك المصادرة"

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضدوأكثر من 20 متهما آخرين إلى جلسة يومللترافع، وذلك في إطار القضية المتعلقة بشبهاتوالمعروفة إعلاميا بملفوجاء قرار التأخير استجابة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين التي التمست مزيد التأجيل في انتظار مآل الطعن بالتعقيب المرفوع ضد قرار دائرة الاتهام.ويُذكر أن رياض بن فضل كان قد أوقف يومبمطار تونس قرطاج الدولي.وسبق للدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي أن قضت بتاريخبسجن رياض بن فضل لمدةمع تسليط خطايا مالية تناهز، وذلك من أجل جملة من الجرائم المالية المتعلقة بتحويل مكاسب إلى الخارج وخلاص عمليات تصدير خارج الأطر القانونية وتكوين مكاسب وفتح حسابات بنكية بالخارج على خلاف الصيغ القانونية، إلى جانب عدم إرجاع عائدات صادرات من الخارج.وفي تطور لاحق، قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس خلال شهر أفريل الماضي بنقض الحكم الابتدائي المذكور، وأذنت بإيقاف المحاكمة بموجب التسوية.