تأجيل محاكمة الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد وآخرين في قضية فساد مالي

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضدوعدد من المتهمين الآخرين إلى موعد لاحق.وتتعلق القضية باتهامات تشمل، وفق ما ورد بملف القضية والأبحاث المجراة في شأنها.وجاء قرار التأجيل في انتظار مآل الطعن بالتعقيب المرفوع في الملف.ولم يتم جلب الطيب راشد من السجن لحضور الجلسة، كما تخلف عدد من المتهمين الآخرين عن المثول أمام هيئة المحكمة.