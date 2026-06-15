JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:56 Tunis

الإدارة العامة للحرس الوطني تحيي الذكرى 11 لاستشهاد ثلة من أبنائها في عملية ارهابية بالهيشرية والملة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c29e5e121adb8.49547013_enifpkhmqgojl.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 15 Juin 2026 - 10:53 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أحيت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الاثنين، الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد ثلة من أبنائها الذين ارتقوا دفاعا عن الوطن وأمنه، وهم العميد منعم الغرسلي والعميد رمضان الخضراوي والملازم أول أيمن مسعود
وذلك خلال العملية الإرهابية التي جدّت بجهة الهيشرية من ولاية سيدي بوزيد بتاريخ 15 جوان 2015.


واستحضرت الادارة العامة للحرس الوطني بالمناسبة، بكل إجلال روح الشهيد الملازم أول حاتم الزيدي الذي استشهد خلال العملية الإرهابية التي جدّت بجهة الملة من ولاية جندوبة في التاريخ ذاته.

وترحمت على أرواحهم الزكية، مجددة العهد على الوفاء لتضحياتهم وصون الأمانة التي استشهدوا من أجلها.


وتتمثل العملية الإرهابية التي جدّت بمنطقة الهيشرية (بين سيدي علي بن عون وبئر الحفي) من ولاية سيدي بوزيد فجر يوم 15 جوان 2015، في هجوم مسلح نفذه عنصران إرهابيان استهدف نقطة تفتيش أمنية وأعواناً من سلك الحرس الوطني، أسفرت عن استشهاد ثلاثة أبطال من أعوان الحرس الوطني أثناء أداء واجبهم الوطني.

أما العملية الإرهابية التي جدّت بجهة الملّة التابعة لمعتمدية غار الدماء بولاية جندوبة بتاريخ 15 جوان 2015، فتمثلت في هجوم مباغت شنته مجموعة إرهابية مسلحة استهدف المركز العملياتي الحدودي ومركز الحرس الوطني بالمنطقة.

وأسفرت هذه المواجهة الجبانة وتبادل إطلاق النار عن استشهاد عون الحرس الوطني الملازم أول حاتم الزيدي أثناء أداء واجبه الدفاعي عن الوطن وإصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم ثلاثة أعوان حرس وطني ومواطن مدني.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331180

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  17:00 Spa - Cav | | beIN Sports
 WC 2026  20:00 Bel - Egy | | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Ksa - Uru | | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Ira - Nez | beIN Sports

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 15 جوان 2026 | 29 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:31
19:42
16:11
12:27
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 26
Babnet
Babnet34°
34° Babnet
الــرياح:
3.16 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-22
32°-22
32°-22
32°-22
36°-24
  • Avoirs en devises 25288,5
  • (12/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,39207 DT
  • (12/06)
  • 1 $ = 2,93840 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/06)     1628,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/06)   29105 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>