الإدارة العامة للحرس الوطني تحيي الذكرى 11 لاستشهاد ثلة من أبنائها في عملية ارهابية بالهيشرية والملة

أحيت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الاثنين، الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد ثلة من أبنائها الذين ارتقوا دفاعا عن الوطن وأمنه، وهم العميد منعم الغرسلي والعميد رمضان الخضراوي والملازم أول أيمن مسعودوذلك خلال العملية الإرهابية التي جدّت بجهة الهيشرية من ولاية سيدي بوزيد بتاريخ 15 جوان 2015.واستحضرت الادارة العامة للحرس الوطني بالمناسبة، بكل إجلال روح الشهيد الملازم أول حاتم الزيدي الذي استشهد خلال العملية الإرهابية التي جدّت بجهة الملة من ولاية جندوبة في التاريخ ذاته.وترحمت على أرواحهم الزكية، مجددة العهد على الوفاء لتضحياتهم وصون الأمانة التي استشهدوا من أجلها.وتتمثل العملية الإرهابية التي جدّت بمنطقة الهيشرية (بين سيدي علي بن عون وبئر الحفي) من ولاية سيدي بوزيد فجر يوم 15 جوان 2015، في هجوم مسلح نفذه عنصران إرهابيان استهدف نقطة تفتيش أمنية وأعواناً من سلك الحرس الوطني، أسفرت عن استشهاد ثلاثة أبطال من أعوان الحرس الوطني أثناء أداء واجبهم الوطني.أما العملية الإرهابية التي جدّت بجهة الملّة التابعة لمعتمدية غار الدماء بولاية جندوبة بتاريخ 15 جوان 2015، فتمثلت في هجوم مباغت شنته مجموعة إرهابية مسلحة استهدف المركز العملياتي الحدودي ومركز الحرس الوطني بالمنطقة.وأسفرت هذه المواجهة الجبانة وتبادل إطلاق النار عن استشهاد عون الحرس الوطني الملازم أول حاتم الزيدي أثناء أداء واجبه الدفاعي عن الوطن وإصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم ثلاثة أعوان حرس وطني ومواطن مدني.