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الجبل الأحمر: محاصرة مجرم خطير محل 60 منشور تفتيش

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Bookmark article    Publié le Lundi 15 Juin 2026 - 10:25 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تمكّن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران في عملية نوعية، من إلقاء القبض على مفتش عنه مصنّف “خطير جدا” وصادر في شأنه 60منشور تفتيش، على خلفية تورطه في قضايا اعتداء وسلب و”براكاجات” بالجهة ، وجاءت العملية إثر عمل استخباراتي وميداني، مكّن من تحديد مكان تواجده ومداهمته، حيث حاول التملص باستعمال سكين كبير الحجم قبل الإطاحة به وقد تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.
وبالتحري معه تبين تضرر عشرات المواطنين من عمليات السلب والسرقة التى كان يقوم بها.


باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.
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