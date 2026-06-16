قبل المباراة .. اشتباكات عنيفة وتبادل للضرب واللكمات بين جماهير الجزائر والأرجنتين
قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين منتخب الأرجنتين ونظيره الجزائري برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال 2026، اندلعت أعمال شغب واشتباكات عنيفة بين جماهير المنتخبين.
ويفتتح المنتخب الجزائري مشواره في كأس العالم بمواجهة نارية أمام حامل اللقب منتخب الأرجنتين فجر الأربعاء 17 جوان الجاري الساعة 2 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.
وقبل الموعد الكبير اندلعت صباح الثلاثاء في إحدى ساحات مدينة نيويورك اشتباكات عنيفة جدا بين جماهير الجزائر والأرجنتين أظهرت معارك قوية وتبادلا للضرب واللكم بين الطرفين.
وذكرت تقارير أن التوتر بدأ داخل إحدى مناطق المشجعين في "تايمز سكوير" قبل أن تتطور الأمور إلى مشادات واشتباكات بالأيدي بين الطرفين وسط حالة من الفوضى.
وتدخلت قوات الشرطة لاحتواء الموقف وإعادة الهدوء إلى المنطقة، دون صدور بيان رسمي حول عدد الإصابات أو الاعتقالات حتى الآن.
ويلعب منتخبا الجزائر والأرجنتين الدور الأول ضمن المجموعة العاشرة التي تضم أيضا النمسا والأردن.
ويفتتح المنتخب الجزائري مشواره في كأس العالم بمواجهة نارية أمام حامل اللقب منتخب الأرجنتين فجر الأربعاء 17 جوان الجاري الساعة 2 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.
— Goal Live | WC26 ™ (@_90TM) June 16, 2026
جماهير الأرجنتين يبدأون شجارًا مع جمهور الجزائر 😳🇩🇿🇦🇷
في كل مكان يذهبون إليه يسببون الفوضى يا رجل😱 pic.twitter.com/VnTppyDIa1
وقبل الموعد الكبير اندلعت صباح الثلاثاء في إحدى ساحات مدينة نيويورك اشتباكات عنيفة جدا بين جماهير الجزائر والأرجنتين أظهرت معارك قوية وتبادلا للضرب واللكم بين الطرفين.
وذكرت تقارير أن التوتر بدأ داخل إحدى مناطق المشجعين في "تايمز سكوير" قبل أن تتطور الأمور إلى مشادات واشتباكات بالأيدي بين الطرفين وسط حالة من الفوضى.
Un peuple qui donne envie de l’inviter pic.twitter.com/njoJYzheJO— Casper (@casperfcb) June 16, 2026
وتدخلت قوات الشرطة لاحتواء الموقف وإعادة الهدوء إلى المنطقة، دون صدور بيان رسمي حول عدد الإصابات أو الاعتقالات حتى الآن.
ويلعب منتخبا الجزائر والأرجنتين الدور الأول ضمن المجموعة العاشرة التي تضم أيضا النمسا والأردن.
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