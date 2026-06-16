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اجتماع ثلاثي يبحث تأمين الحدود المشتركة بين تونس وليبيا والجزائر

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Bookmark article    Publié le Mardi 16 Juin 2026 - 15:38 قراءة: 0 د, 34 ث
      
عقد بالعاصمة الليبية طرابلس يوم الثلاثاء 16 جوان 2026، الاجتماع الثاني لفريق العمل الليبي الجزائري التونسي المكلف بتأمين الحدود المشتركة.

ووفق بلاغ لوزارة الداخلية الليبية، بحث الاجتماع آليات تطوير التنسيق الأمني وتوحيد الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.


وناقش الاجتماع سبل دعم التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث في مجال تأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والتصدي لخطر الإرهاب والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.


وذكرت الوزارة أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدول الثلاث لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز الشراكة والتكامل الأمني بما يسهم في حماية الحدود ومكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة.

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