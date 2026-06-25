"وضع فلكي حرج" يتحقق في ساعات.. ماذا قال الباحث الهولندي المثير للجدل قبل كارثة فنزويلا؟
عاد الباحث الهولندي فرانك هوغربيتس إلى واجهة الجدل مجددا، بعدما نشر تحذيرا تحدث فيه عن "وضع فلكي حرج" قد يتسبب في نشاط زلزالي قوي خلال اليومين المقبلين، وذلك قبل ساعات من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا.
ونشر هوغربيتس، رئيس هيئة "استبيان هندسة النظام الشمسي" (SSGEOS)، صورة توضح تقارب كل من عطارد وأورانوس والمريخ وزوايا اقترابها من الأرض، مرفقا إياها بتحذير من احتمال وقوع نشاط زلزالي قوي.
وبعد ساعات فقط من نشر التحذير، تعرضت فنزويلا لزلزالين متتاليين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، ما أثار تساؤلات جديدة حول مدى دقة توقعاته، رغم استمرار رفض الأوساط العلمية لنظرياته.
ويعتمد هوغربيتس في توقعاته على ما يعرف بـ"هندسة الكواكب"، وهي فرضية يرفضها العلماء، مؤكدين أنه لا توجد أي علاقة علمية مثبتة بين حركة الكواكب والنشاط الزلزالي على الأرض، وأن التنبؤ بالزلازل بهذه الطريقة لا يستند إلى أسس علمية.
ورغم ذلك، اكتسب هوغربيتس شهرة واسعة بعد زلزال تركيا المدمر في فيفري 2023، الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، بعدما قال إنه توقع وقوعه قبل ثلاثة أيام، ومنذ ذلك الحين يواصل نشر توقعاته رغم الانتقادات العلمية.
وأسفر زلزالا فنزويلا عن مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 700 آخرين في حصيلة أولية، كما تسببا في انهيار عدد من المباني في العاصمة كراكاس، وإعلان حالة الطوارئ، وإغلاق مطار العاصمة بعد تعرضه لأضرار جسيمة، إضافة إلى تعليق الدراسة في عدد من الولايات.
كما أصدر مركز التحذير من موجات تسونامي في المحيط الهادئ تحذيرا لجزر فيرجن، فيما أصدرت السلطات في جمهورية الدومينيكان تحذيرا مماثلا، قبل أن يُرفع سريعا التحذير الذي كان قد صدر في بورتوريكو.
ونشر هوغربيتس، رئيس هيئة "استبيان هندسة النظام الشمسي" (SSGEOS)، صورة توضح تقارب كل من عطارد وأورانوس والمريخ وزوايا اقترابها من الأرض، مرفقا إياها بتحذير من احتمال وقوع نشاط زلزالي قوي.
وبعد ساعات فقط من نشر التحذير، تعرضت فنزويلا لزلزالين متتاليين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، ما أثار تساؤلات جديدة حول مدى دقة توقعاته، رغم استمرار رفض الأوساط العلمية لنظرياته.
Planetary and lunar geometry in the next two days. Potential for some stronger seismic activity. pic.twitter.com/VegbtZUHqS— SSGEOS (@ssgeos) June 24, 2026
ويعتمد هوغربيتس في توقعاته على ما يعرف بـ"هندسة الكواكب"، وهي فرضية يرفضها العلماء، مؤكدين أنه لا توجد أي علاقة علمية مثبتة بين حركة الكواكب والنشاط الزلزالي على الأرض، وأن التنبؤ بالزلازل بهذه الطريقة لا يستند إلى أسس علمية.
ورغم ذلك، اكتسب هوغربيتس شهرة واسعة بعد زلزال تركيا المدمر في فيفري 2023، الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، بعدما قال إنه توقع وقوعه قبل ثلاثة أيام، ومنذ ذلك الحين يواصل نشر توقعاته رغم الانتقادات العلمية.
وأسفر زلزالا فنزويلا عن مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 700 آخرين في حصيلة أولية، كما تسببا في انهيار عدد من المباني في العاصمة كراكاس، وإعلان حالة الطوارئ، وإغلاق مطار العاصمة بعد تعرضه لأضرار جسيمة، إضافة إلى تعليق الدراسة في عدد من الولايات.
كما أصدر مركز التحذير من موجات تسونامي في المحيط الهادئ تحذيرا لجزر فيرجن، فيما أصدرت السلطات في جمهورية الدومينيكان تحذيرا مماثلا، قبل أن يُرفع سريعا التحذير الذي كان قد صدر في بورتوريكو.
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