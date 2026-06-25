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جنوب إفريقيا تصنع المفاجأة وتخطف بطاقة التأهل من كوريا الجنوبية في مونديال 2026

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ملخص مباراة جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Juin 2026 - 06:05 قراءة: 1 د, 15 ث
      
حقق منتخب جنوب إفريقيا إنجازا مهما في كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب كوريا الجنوبية 1-0، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ليحسم التأهل إلى دور الـ32.

وشهدت المباراة مواجهة متوازنة في الشوط الأول، حيث تبادل المنتخبان المحاولات الهجومية دون نجاح في التسجيل، رغم بعض الفرص الخطيرة التي لم تترجم إلى أهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.


وفي الشوط الثاني، جاءت لحظة الحسم عند الدقيقة 63، عندما قاد منتخب جنوب إفريقيا هجمة مرتدة سريعة انتهت بتسديدة دقيقة من تابيلو ماسيكو داخل الشباك بعد تمريرة حاسمة من تسيبانغ موريمي، ليشعل المدرجات ويمنح فريقه أفضلية ثمينة.



ورغم ضغط كوريا الجنوبية في الدقائق المتبقية بحثا عن العودة، نجح دفاع جنوب إفريقيا وحارس المرمى رونفين ويليامز في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية، ليضمن الفريق ثلاث نقاط غالية وتأهلا مستحقا إلى دور الـ32.

وكانت جنوب إفريقيا فشلت في تجاوز دور المجموعات في مشاركاتها الثلاث الأولى في كأس العالم في أعوام 1998 و2002 و2010.

في المقابل، تلقى المنتخب الكوري ضربة قوية بخروجه من دور المجموعات، بعد أن فقد بطاقة التأهل في الجولة الأخيرة رغم بدايته القوية في سباق المجموعة.

وسيخوض منتخب جنوب إفريقيا مباراة دور الـ32 أمام منتخب كندا في 28 جوان على ملعب "سوفي" في لوس أنجلوس.

وكان المنتخب الكندي أنهى دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.
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