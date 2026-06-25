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ديوان التطهير:تجهيز 38 محطة تطهير بوحدة معالجة ثلاثية في غضون سنة 2025

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Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Juin 2026 - 07:13 قراءة: 1 د, 59 ث
      
أشارت مديرة اعادة استعمال المياه المعالجة بالديوان الوطني للتطهير سنية الباهي بوكاد الى ان الديوان قام خلال سنة 2025، بالتوصل إلى تجهيز 38 محطة تطهير بوحدة معالجة ثلاثية، وذلك خلال يوم دراسي حول "تثمين المياه المستعملة المعالجة في مجال إنتاج الاعلاف لمجابهة التغيّرات المناخية وتعزيز صمود منظومات الانتاج الحيواني".

وتهدف المعالجة الثلاثية للمياه بمحطات التطهير، بحسب الباهي، الى تحسين النوعية وذلك عبر ازالة المواد العالقة والبكتيريا.


وبلغت كميّة المياه المعاد استعمالها 66،15 مليون متر مكعب، خلال السنة ذاتها، موزّعة إلى 11،26 مليون متر مكعب استعمال مباشر، ويهم المناطق السقوية وري ملاعب الصولجان والمساحات الخضراء، و54،89 مليون متر مكعب استعمال غير مباشر، ويتعلّق بالمناطق الرطبة وتغذية المائدة المائية. وتتأتى 24 مليون متر مكعب من هذه المياه، من الشمال، و23،6 مليون متر مكعب من الوسط، و14،21 مليون متر مكعب، من الجنوب.


اما الاستعمال الصناعي فقد تم توجيهه لري المساحات الخضراء التابعة للمصانع فضلا عن استعمال المياه المستعملة في سلاسل الانتاج.

وبخصوص المشاريع المستقبلية، ونظرا لتجاوز بعض المحطات طاقة استيعابها، يجري الديوان حاليا، وفق الباهي، وفي اطار التعاون الدولي برنامج تأهيل لبعض المحطات وتحسين نوعية المياه المعالجة.

وقام في هذا الاطار ببرامج تأهيل ل13 محطة تطهير بولايات صفاقس وقابس ومدنين والمدرجة ضمن مشروع اللزمة قسط الجنوب، الى جانب تجهيزها بمعالجة ثلاثية، وانطلقت الاشغال منذ جوان 2024، وتستغرق ثلاث سنوات.

كما تولى الديوان، تأهيل خمس محطات تطهير بولايات سوسة والمنستير وتطاوين والكاف وزغوان، وذلك في اطار التحكم في الطاقة. وانطلقت الاشغال في مستهل سنة 2024. يضاف الى ذلك دخول محطات التطهير بكل من تاكلسة وتيبار والسواسي وفريانة وتالة حيز الاستغلال وهي حاليا في مرحلة التجربة.

ومن المتوقع دخول ثلاث محطات جديدة حيز الاستغلال، خلال سنة 2026، ويتعلّق الأمر بكل من الخليدية ومنزل مهيري والمكنين الصناعية (محطة تطهير وشبكة تحويل).

وفي اطار التعاون التونسي الفرنسي،تم تاهيل محطتي تطهير بكل من جنوب مليان والجديدة فضلا عن انجاز محطة تطهير جديدة بسوسة حمدون 2.

وبخصوص المشاريع المتعلقة بتحسين نوعية المياه المعالجة، ادرج الديوان في اطار التعاون الدولي برنامج تاهيل عشر محطات تطهير. يتوزع بين ثلاث محطات بكل من المهدية والمحرس ونفطة (تعاون تونسي الماني)، و اربع محطات بكل من سليانة ومجاز الباب ومنزل بورقيبة (تعاون تونسي ياباني)، وثلاث محطات ببنزرت ومنزل بورقيبة وماطر (تعاون تونسي اوروبي).

ولتحسين نوعية المياه المعالجة ادرج الديوان برنامج انجاز ثماني محطات تطهير جديدة، ثلاثة منها بكل من تلابت وتاجروين والدهماني/القصور (تعاون تونسي الماني)، وثلاثة بكل من قبلاط وكسرى وبئر علي بن خليفة (تعاون مع البنك الافريقي للتنمية)، ومحطتان بكل من وادي الزرقاء وبئر مشارقة (تعاون تونسي فرنسي).
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