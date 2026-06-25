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المكسيك تحقق العلامة الكاملة بدور المجموعات لأول مرة.. والتشيك تودع المونديال

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ملخص مباراة تشيكيا والمكسيك
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Juin 2026 - 05:58 قراءة: 1 د, 22 ث
      
واصل منتخب المكسيك عروضه القوية في كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزا مستحقا على منتخب التشيك بثلاثية نظيفة، ليؤكد صدارته المطلقة للمجموعة الأولى ويحسم تأهله بالعلامة الكاملة.

وسجل أهداف "إل تري" كل من ماتيو تشافيز في الدقيقة 55، وجوليان كوينونيس في الدقيقة 61، قبل أن يختتم ألفارو فيدالجو الثلاثية في الوقت بدل الضائع (90+4)، ليحسم اللقاء بشكل قاطع لصالح المكسيك.



وبهذا الانتصار، يحقق المنتخب المكسيكي إنجازا تاريخيا غير مسبوق، بعدما سجل 3 انتصارات في دور المجموعات بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، في سلسلة تؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة في الأدوار الإقصائية.


في المقابل، ودع منتخب التشيك البطولة من دور المجموعات بعد أداء متذبذب، رغم بعض المحاولات التي لم تنجح في هز شباك المكسيك خلال اللقاء الحاسم.

وأكدت المباراة مجددا أن المكسيك واحدة من أبرز مفاجآت البطولة، بعدما جمعت بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية في رحلة مثالية حتى الآن في مونديال 2026.

كانت أهمية حسم صدارة المجموعة كبيرة للغاية بالنسبة لمنتخب المكسيك، إذ منحه ذلك أفضلية خوض مباراة دور الـ32 على أرضه وبين جماهيره.

وتم تحديد موعد اللقاء في 30 جوان على ملعب "أزتيكا"، حيث سيواجه أحد أصحاب المركز الثالث من المجموعات الثالثة أو الخامسة أو السادسة أو الثامنة أو التاسعة، والتي لم تحسم هويتها بعد.

في المقابل، تبدو مهمة منتخب جنوب إفريقيا مختلفة، حيث سيخوض مواجهة أقرب جغرافيا عندما يلتقي منتخب كندا في 28 جوان على ملعب "سوفي" في لوس أنجلوس. وكان المنتخب الكندي أنهى دور المجموعات في المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.

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