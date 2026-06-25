ترامب يتعهد بمساعدة فورية لفنزويلا بعد الزلزال المدمر

تعهد الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس، بتقديم مساعدات فورية لفنزويلا عقب الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد مساء الأربعاء، وأديا إلى سقوط عشرات الضحايا وإصابة المئات.وقال ترامب، في منشور عبر منصة، إن الزلزالين كانا "ضخمين من حيث القوة" وخلفا "عددا مروعا من الوفيات"، مؤكدا أن، وأنه أصدر تعليماته إلى جميع الوكالات الحكومية الأمريكية للاستعداد للتحرك السريع، مضيفا:وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تشكيل فريق أزمة للتنسيق مع السلطات الفنزويلية بشأن إرسال فرق للبحث والإنقاذ، إضافة إلى مساعدات إنسانية وطبية. كما أكد وزير الخارجيةأن الولايات المتحدة تعتزم إرسال فرق إنقاذ وموارد طبية ومساعدات إنسانية إلى فنزويلا.وكان زلزالان بقوةعلى مقياس ريختر قد ضربا فنزويلا في غضون دقيقة واحدة مساء الأربعاء، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.وأسفرت الكارثة، وفق حصيلة أولية، عن، مع توقعات بارتفاع عدد الضحايا. كما أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالةحالة الطوارئ الشاملة في البلاد.وتسببت الهزتان في انهيار عدد من المباني والمنشآت، أبرزها مبنى سكني مكون منفي حيبالعاصمة كراكاس، إضافة إلى أضرار جسيمة بمطار، ما أدى إلى إغلاقه، فضلا عن توقف خدمات السكك الحديدية والمترو وانقطاع الكهرباء والمياه في عدة مناطق.من جهتها، حذرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية من أن الخسائر قد تكون واسعة النطاق، مرجحة ارتفاع عدد القتلى بشكل كبير نظرا لحجم الدمار والانهيارات.