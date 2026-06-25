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فنزويلا واليابان تهتزان.. زلزالان قويان يضربان كاراكاس وهزة عنيفة شمال شرقي اليابان

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Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Juin 2026 - 06:18 قراءة: 2 د, 1 ث
      
ضرب زلزالان قويان، الأربعاء، غرب العاصمة الفنزويلية كراكاس، ما أدى إلى انهيار عدد من المباني وإثارة مخاوف من وقوع خسائر بشرية وأضرار واسعة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال الأول بلغت قوته 7.1 درجات ووقع على بعد نحو 160 كيلومترا غرب كراكاس، أعقبه بعد أقل من دقيقة زلزال ثان بلغت قوته 7.5 درجات.


وحذرت الهيئة من احتمال وقوع خسائر كبيرة في الأرواح وأضرار جسيمة، مشيرة في تقديرات أولية إلى أن عدد الضحايا قد يتراوح بين 10 آلاف و100 ألف شخص، دون صدور حصيلة رسمية حتى الآن.


من جهتها، أكدت السلطات الفنزويلية انهيار عدد من المباني والمنازل في العاصمة. وقال وزير الداخلية ديوسدادو كابيو إن أضرارا كبيرة لحقت ببعض المناطق، فيما أظهرت مشاهد مصورة فرق الإنقاذ وهي تعمل بين الأنقاض مع حلول الليل.

ووقع الزلزالان في وقت كان فيه العديد من السكان داخل منازلهم، تزامنا مع عطلة وطنية تحيي ذكرى انتصار عسكري عام 1821 مهّد لاستقلال البلاد عن إسبانيا.

وتقع فنزويلا ضمن منطقة نشطة زلزاليا نتيجة تصادم صفيحة الكاريبي مع الصفيحة الأمريكية الجنوبية، ما يجعلها عرضة لهزات أرضية قوية.

وسارع سكان كراكاس إلى إخلاء المباني عقب الهزتين، فيما شوهدت سيارات الإطفاء منتشرة في الشوارع، مع تسجيل أضرار كبيرة في واجهات بعض المباني.

واستعاد بعض السكان ذكريات زلزال عام 1967، حيث قالت ماريا روميرو (80 عاما) إن الهزة الأخيرة كانت "أكثر رعبا" من زلزال ذلك العام، مشيرة إلى أن الشرطة ساعدتها على مغادرة منزلها.

زلزال بقوة 7.2 درجات يهز شمال شرقي اليابان وإصابة خمسة أشخاص

أفادت وكالة "كيودو" بأن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في اليابان جراء زلزال بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر.

وذكرت الوكالة أن الإصابات سُجلت في محافظتي إيواته وأوموري، مشيرة إلى أن جميع المصابين تعرضوا لإصابات طفيفة نتيجة السقوط أثناء وقوع الزلزال.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع الزلزال في المحيط الهادئ شرقي محافظة إيواته وعلى عمق 50 كيلومترا، فيما رفعت الهيئة تقديرها الأولي لقوة الزلزال من 6.9 إلى 7.2 درجات.

وأصدرت السلطات تحذيرا من خطر حدوث موجات تسونامي عقب الهزة الأرضية، قبل أن تلغيه بعد دقائق، مع دعوة السكان إلى مواصلة توخي الحذر، محذرة من احتمال وقوع هزات ارتدادية قوية خلال الأسبوع المقبل.

وفي أعقاب الزلزال، باشر مقر طوارئ خاص لدى مكتب رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالهزة وتداعياتها.

ولم تسجل السلطات أي حوادث غير اعتيادية في المنشآت النووية، بما في ذلك محطة فوكوشيما-1، فيما تسبب الزلزال في اضطرابات بحركة السكك الحديدية، حيث تم تعليق سير قطارات "شينكانسن" فائقة السرعة على عدد من المسارات في شمال شرقي البلاد.


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