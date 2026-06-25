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وحيدا أمام النزل.. مشجع تونسي ينتظر "نسور قرطاج" في تكساس ويطالبهم برد الاعتبار أمام هولندا

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Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Juin 2026 - 02:39 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد المشجعين التونسيين وهو في انتظار وصول لاعبي المنتخب الوطني إلى ولاية تكساس الأمريكية، استعدادا لخوض مباراتهم الأخيرة في دور المجموعات أمام المنتخب الهولندي ضمن منافسات كأس العالم 2026.

ورفع المشجع، وهو تونسي من مواليد ولاية تكساس، العلم الوطني أمام النزل الذي يقيم فيه وفد المنتخب، موجها رسالة إلى اللاعبين دعاهم فيها إلى تقديم أفضل ما لديهم وتدارك النتائج السلبية التي رافقت مشوارهم في البطولة.


وكان المنتخب التونسي قد فقد رسميا حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي عقب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، بعدما بقي دون رصيد من النقاط، في حين ضمنت هولندا واليابان التأهل إلى الدور المقبل.


وستخوض "نسور قرطاج" مباراتها الأخيرة أمام المنتخب الهولندي في مواجهة ستكون شكلية من الناحية الحسابية، لكنها تمثل فرصة لإنهاء المشاركة بصورة أفضل واستعادة شيء من ثقة الجماهير.
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