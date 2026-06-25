مطران يهاجم المسؤولين على خلفية وضعية البطل البارلامبي أمان الله التيساوي: والله لا تحشموها!؟
شنّ الإعلامي محمد الماطري صميدة، الأربعاء 24 جوان، هجوما لاذعا على المسؤولين في قطاع الرياضة، على خلفية الوضعية الاجتماعية والرياضية الصعبة التي يعيشها البطل البارالمبي أمان الله التيساوي.
وقال الماطري، مستنكرا ما آلت إليه أوضاع البطل التونسي، موجها كلامه للمسؤولين: "والله لا تحشموها، وقت تشوفوا ولدكم يبكي وأنتم في بيرواتكم المكيّفة... الله أعلم فاش قاعدين تعملوا... والله لا تحشموها."
وكان أمان الله التيساوي قد وجّه نداء استغاثة، كشف فيه عن تدهور أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أنه لم يتقاض مستحقاته المالية رغم إمضائه عقد أهداف مع وزارة الشباب والرياضة.
وأوضح التيساوي، في مقطع فيديو، أنه يعيش منذ أربعة أشهر دون أي موارد مالية، مضيفا: "اضطررت للإقامة مع رياضيي المنتخب الهندي، ومدربي هو من يتكفل بحاجياتي طيلة هذه الفترة."
وختم رسالته بالقول: "أصبحت ذليلا ومنبوذا في أمريكا بسبب تجاهل بعض المسؤولين في تونس لتضحياتي."
وقال الماطري، مستنكرا ما آلت إليه أوضاع البطل التونسي، موجها كلامه للمسؤولين: "والله لا تحشموها، وقت تشوفوا ولدكم يبكي وأنتم في بيرواتكم المكيّفة... الله أعلم فاش قاعدين تعملوا... والله لا تحشموها."
وكان أمان الله التيساوي قد وجّه نداء استغاثة، كشف فيه عن تدهور أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أنه لم يتقاض مستحقاته المالية رغم إمضائه عقد أهداف مع وزارة الشباب والرياضة.
وأوضح التيساوي، في مقطع فيديو، أنه يعيش منذ أربعة أشهر دون أي موارد مالية، مضيفا: "اضطررت للإقامة مع رياضيي المنتخب الهندي، ومدربي هو من يتكفل بحاجياتي طيلة هذه الفترة."
وختم رسالته بالقول: "أصبحت ذليلا ومنبوذا في أمريكا بسبب تجاهل بعض المسؤولين في تونس لتضحياتي."
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