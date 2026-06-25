مطران يهاجم المسؤولين على خلفية وضعية البطل البارلامبي أمان الله التيساوي: والله لا تحشموها!؟

شنّ الإعلامي، الأربعاء 24 جوان، هجوما لاذعا على المسؤولين في قطاع الرياضة، على خلفية الوضعية الاجتماعية والرياضية الصعبة التي يعيشها البطل البارالمبيوقال الماطري، مستنكرا ما آلت إليه أوضاع البطل التونسي، موجها كلامه للمسؤولين:وكان أمان الله التيساوي قد وجّه نداء استغاثة، كشف فيه عن تدهور أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أنه لم يتقاض مستحقاته المالية رغم إمضائه عقد أهداف مع وزارة الشباب والرياضة.وأوضح التيساوي، في مقطع فيديو، أنه يعيش منذ أربعة أشهر دون أي موارد مالية، مضيفا:وختم رسالته بالقول: