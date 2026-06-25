كميات الأمطار المسجلة خلال الـ24 ساعة الفارطة

سجل المعهد الوطني للرصد الجوي كميات متفاوتة من الأمطار خلال الفترة الممتدة منإلى، وكانت أبرزها كما يلي:* سبيبة: 1 مم* فريانة: 3 مم* قفصة: 1 مم* الرديف: 2 مم* بني مطير: 8 مم* سليانة: 3 مم* قعفور: 2 مم* مركز المدينة: 1 مم* تبرسق: 3 مم* باجة المحطة: 1 مم* ماطر: 1 مموتصدرتقائمة أعلى الكميات المسجلة بـ، تلتهابـ، ثمبـ