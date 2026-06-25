كميات الأمطار المسجلة خلال الـ24 ساعة الفارطة
سجل المعهد الوطني للرصد الجوي كميات متفاوتة من الأمطار خلال الفترة الممتدة من الساعة 07:00 صباحا يوم الأربعاء 24 جوان 2026 إلى الساعة 07:00 صباحا يوم الخميس 25 جوان 2026، وكانت أبرزها كما يلي:
* القصرين
* ماجل بلعباس: 28 مم
* سبيبة: 1 مم
* فريانة: 3 مم
* قفصة
* أم العرائس: 14 مم
* قفصة: 1 مم
* الرديف: 2 مم
* جندوبة
* بني مطير: 8 مم
* سليانة
* سليانة: 3 مم
* قعفور: 2 مم
* مركز المدينة: 1 مم
* باجة
* تبرسق: 3 مم
* باجة المحطة: 1 مم
* بنزرت
* ماطر: 1 مم
وتصدرت معتمدية ماجل بلعباس من ولاية القصرين قائمة أعلى الكميات المسجلة بـ28 مليمترا، تلتها أم العرائس من ولاية قفصة بـ14 مليمترا، ثم بني مطير من ولاية جندوبة بـ8 مليمترات.
* القصرين
* ماجل بلعباس: 28 مم
* سبيبة: 1 مم
* فريانة: 3 مم
* قفصة
* أم العرائس: 14 مم
* قفصة: 1 مم
* الرديف: 2 مم
* جندوبة
* بني مطير: 8 مم
* سليانة
* سليانة: 3 مم
* قعفور: 2 مم
* مركز المدينة: 1 مم
* باجة
* تبرسق: 3 مم
* باجة المحطة: 1 مم
* بنزرت
* ماطر: 1 مم
وتصدرت معتمدية ماجل بلعباس من ولاية القصرين قائمة أعلى الكميات المسجلة بـ28 مليمترا، تلتها أم العرائس من ولاية قفصة بـ14 مليمترا، ثم بني مطير من ولاية جندوبة بـ8 مليمترات.
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