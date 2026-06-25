مونديال 2026 - المنتخب التونسي يختتم مشاركته بملاقاة نظيره الهولندي من أجل حفظ ماء الوجه وتحسين صورته

يخوضلكرة القدم اليوم الخميس بداية من الساعةبمدينةبالولايات المتحدة الأمريكية آخر مبارياته ضمنبمواجهة شكلية أمام نظيرهبعد أن فقد كامل حظوظه في التأهل إلىإثر هزيمتين ثقيلتين في الجولتين الأوليين أمامبرباعية نظيفة في واحدة من أسوأ المشاركات في تاريخفي المونديال.ولم يكن الإقصاء المبكر سوى عنوان لمشاركة مخيبة للآمال زاد من وقعها الوجه الشاحب الذي أثار موجة واسعة من الانتقادات على الرغم من تغيير الناخب الوطنيبالفرنسيأثناء المونيدال. فقد عانى المنتخب من انهيار دفاعي غير مسبوق وأداء هجومي عقيم وفوضى تكتيكية عارمة بالتوازي مع اختيارات فنية فجرت الكثير من الجدل بسبب الاعتماد على لاعبين في غير مراكزهم الأصلية وإشراك عناصر تفتقر إلى نسق المباريات.وبدا جليا خلال المواجهتين السابقتين أن عديد اللاعبين لم يكونوا في المستوى البدني المطلوب لمواكبة الإيقاع العالي الذي تفرضه مباريات في قيمةما جعل المنتخب يلاقي صعوبات كبيرة في مجاراة وتيرة منافسيه. وإلى جانب ذلك، ظهرت على الفريق علامات هشاشة نفسية تمثلت في انعدام التركيز وضعف الحضور الذهني وهو ما انعكس في قبول أهداف مبكرة وأخرى متأخرة.وبغض النظر عن الأسماء التي ستخوض المباراة أماموبعيدا عن الحديث عن الجوانب التكتيكية، فإن الشعور السائد اليوم هو أن المنتخب في حاجة إلى ردة فعل ورجة قوية تخرجه من دوامة الشك عبر تقديم أداء يحفظ ماء الوجه ويعيد بعض الاعتبار لصورة اهتزت بشكل واضح.وإن لا يختلف اثنان في ضرورة إدخال تعديلات على بعض الخيارات الفنية على مستوى التشكيلة الأساسية والطريقة التكتيكية، فإن الإشكال يظل مرتبطا بقدرة اللاعبين في الوقت الراهن على تطبيق التوجيهات فوق أرضية الميدان في كنف الانضباط والصرامة التكتيكية وبمدى امتلاكهم الآليات التي تمكنهم من تنفيذها بدقة وفعالية وسط حالة الانكسار التي يعيشونها وهو ما يجعل العمل يرتكز في المقام الأول على ترميم المعنويات ورفع منسوب التحفيز.وفي المقابل، يدخلالمواجهة بأهداف مختلفة تماما إذ جمعفي أول جولتين بعد تعادل مثير معوفوز كاسح علىما يجعله مطالبا بتحقيق الانتصار من أجل ضمان صدارة المجموعة.وتتطلع كرة القدم الهولندية خلال هذه النسخة المونديالية إلى الذهاب بعيدا وربما تحقيق الحلم التاريخي بالتتويج بـللمرة الأولى بعدما عاندها الحظ فيسابقة اكتفت خلالها بمركز الوصافة أعوامويملكمجموعة من أبرز نجوم الكرة الأوروبية والعالمية بتشكيلة تصل قيمتها التسويقية إلى نحو. وتتوفر كتيبة المدربعلى حلول عديدة في الخط الأمامي بتواجدمهاجموصاحبإلى حد الآن في المونديال ومحترفالذي وقع على ثنائية في المواجهة الفارطة أمامإلى جانبمهاجمالبرازيلي العائد من الإصابة والهداف التاريخي للطواحين برصيدكما تضم تشكيلة المنتخب البرتقالي صخرة الدفاعقائدوالظهير الطائرلاعبالمرشح للانتقال إلىولاعب وسطالمعروف بقدرته على التحكم في إيقاع اللعب ومحترفونجل المهاجم الهولندي الشهيرويتطلعإلى تمديد رقمه القياسي العالمي في عدد المباريات المتتالية دون هزيمة في المونديال بعد أن انفرد به إثر الفوز علىرافعا رصيده إلى. وتعود آخر خسارة تلقاها المنتخب الهولندي فيإلى نهائي نسخةأمامبنتيجةقبل أن يودع نسختيمن الدور نصف النهائي ومن الدور ربع النهائي بركلات الترجيح أماموهي نتائج لا تحتسب ضمن خانة الهزائم حسب إحصائياتوستكون هذه أول مباراة رسمية تجمع بين المنتخبين بعدسابقة في إطار ودي انتهت بفوز هولنديعاموتعادلينعامعاموبالنظر إلى الفوارق الفنية الحالية وإلى ما قدمه المنتخبان في الجولتين السابقتين، تبدو مهمةبالغة الصعوبة أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. ومع ذلك تمثل المباراة فرصة أخيرة لـمن أجل استعادة شيء من الكبرياء ومصالحة الجماهير التونسية التي انتظرت الكثير من هذه المشاركة قبل أن تتحول إلى خيبة أمل كبيرة بسبب النتائج الثقيلة والأداء الباهت.يذكر أنكان قد عين المكسيكيةحكمة للمباراة بمساعدة مواطنتهاوالاسباني