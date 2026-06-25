قضية تبييض أموال: حجز ملف رجل الأعمال ماهر شعبان للنظر في مطلب الإفراج

نظرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم الخميس، في القضية المرفوعة ضد رجل الأعمال، والمتعلقة باتهامه بتبييض الأموال.وقررت هيئة المحكمة حجز القضية إثر الجلسة للنظر في مطلب الإفراج، مع تحديد موعد لاحق لمواصلة المحاكمة.وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر في وقت سابق بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال الناشط في مجال العقارات والمقاولات ماهر شعبان، من أجل تهم تتعلق بغسيل الأموال من قبل وفاق، باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي، إلى جانب تهم تتعلق بتقديم عطايا وهدايا والرشوة والارتشاء.