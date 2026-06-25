حجز قضية منسق حزب القطب رياض بن فضل واخرين اثر الجلسة للنظر في مطلب الإفراج وتحديد موعد للمحاكمة

شرعت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا "الفساد المالي والإداري" اليوم في النظر من جديد في قضية المنسّق العام لحزب القطب رياض بن فضل، المحال واخرين من أجل شبهة "تبييض الأموال" وذلك في علاقة بما بات يعرف إعلاميا بلف "الأملاك المصادرة".وقد قررت هيئة المحكمة حجز القضبة أثر الجلسة للنظر في مطلب الافراج عن رياض بن فضل وتحدبد موعد لاحق للمحاكمة.وللإشارة فقد تم إيقاف رياض بن فضل بتاريخ 14 جانفي 2023 بمطار تونس قرطاج الدولي فور عودته من الخارج.