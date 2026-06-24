هيرفي رونار: يجب علينا التركيز على مباراة هولندا والبحث عن تحقيق شيء ايجابي

شدد هيرفي رونار على ضرورة التركيز على المباراة الاخيرة التي ستجمع المنتخب التونسي بنظيره الهولندي في مونديال 2026 مع البحث عن تحقيق شيء ايجابي.واشار في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الغد الى ان الامر يبدو في غاية من الصعوبة قائلا " لكن يجب علينا فعل ذلك" قبل ان ياتي وقت تقييم هذه المشاركة بالنسبة للجميعوبين الفني الفرنسي، الذي امسك بالمقاليد الفنية لمنتخب نسور قرطاج بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها امام السويد (1-5) في الجولة الافتتاحية للمجموعة السادسة، انه بعد انتهاء المغامرة المونديالية يبقى منفتحا للتفاوض والتناقش حول مشروع الجامعة التونسية لكرة القدموافاد بانه في الوقت الحالي يسعى الى اتمام المهمة التي جاء من اجلها وهي قيادة المنتخب التونسي في لقاءي اليابان وهولندا.وقال رونار "بعد مباراة اليابان لدي احساس بالخجل تجاه الجمهور التونسي رغم اني كنت اعتقد اننا قمنا بالتحضيرات اللازمة لهذه المواجهة لكن بعد ثلاث دقائق وجدنا انفسنا متاخرين بهدف" مضيفا انه لم يكن راضيا عن النتيجة النهائية (0-4) او بالاحرى بالرسالة التي وجهها للاعبين باعتبارهم لم يحسنوا فهمها.وتابع بالقول "ليس من عادتي ان القي اللوم على الاخرين بل انني اتحمل المسؤولية" والان نحن مطالبون بالتركيز على مباراة هولندا.