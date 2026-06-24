JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:40 Tunis

هيرفي رونار: يجب علينا التركيز على مباراة هولندا والبحث عن تحقيق شيء ايجابي

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a3c4825e9b558.72126789_ngjelofqipkhm.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 24 Juin 2026 - 22:09 قراءة: 0 د, 54 ث
      
شدد هيرفي رونار على ضرورة التركيز على  المباراة الاخيرة التي ستجمع المنتخب التونسي بنظيره الهولندي في مونديال 2026 مع البحث عن تحقيق شيء ايجابي.

 واشار في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الغد الى ان الامر يبدو في غاية من الصعوبة قائلا " لكن يجب علينا فعل ذلك" قبل ان ياتي وقت تقييم هذه المشاركة بالنسبة للجميع


وبين الفني الفرنسي، الذي امسك بالمقاليد الفنية لمنتخب نسور قرطاج بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها امام السويد (1-5) في الجولة الافتتاحية للمجموعة السادسة، انه بعد انتهاء المغامرة المونديالية يبقى منفتحا للتفاوض والتناقش حول مشروع الجامعة التونسية لكرة القدم


وافاد بانه في الوقت الحالي يسعى الى اتمام المهمة التي جاء من اجلها وهي قيادة المنتخب التونسي في لقاءي اليابان وهولندا.

وقال رونار "بعد مباراة اليابان لدي احساس بالخجل تجاه الجمهور التونسي رغم اني كنت اعتقد اننا قمنا بالتحضيرات اللازمة لهذه المواجهة لكن بعد  ثلاث دقائق وجدنا انفسنا متاخرين بهدف" مضيفا انه لم يكن راضيا عن النتيجة النهائية  (0-4) او بالاحرى بالرسالة التي وجهها للاعبين باعتبارهم لم يحسنوا فهمها.

 وتابع بالقول "ليس من عادتي ان القي اللوم على الاخرين بل انني اتحمل المسؤولية" والان نحن مطالبون بالتركيز على مباراة هولندا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331769

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Bos - Qat | beIN Sports
 WC 2026  20:00 Swi - Can | | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Mor - Hai | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Sco - Bra | | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Tch - Mex | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Rsa - Kor | beIN Sports

كل الأخبار...

22:40 - قفصة: انطلاق فعاليات المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة
22:33 - حفظ التهم في حق وزير أملاك الدولة الأسبق رضا قريرة في قضيتين لعدم كفاية الحجة
22:18 - قطر تخسر من البوسنة والهرسك 3-1
22:15 - مونديال 2026: سويسرا تتصدر المجموعة الثانية وكندا ترافقها إلى دور الـ32
22:09 - هيرفي رونار: يجب علينا التركيز على مباراة هولندا والبحث عن تحقيق شيء ايجابي
22:03 - سليانة: تقدّم متفاوت في أشغال عدد من مشاريع التجهيز بالجهة
21:50 - نابل: انطلاق فعاليات تظاهرة إيكولوجيا الفن في دورتها الثانية بدار الثقافة محمود المسعدي بتازركة تحت شعار "حيث يكون الوعي تزهر الحياة فنا"
21:06 - المنستير: انطلاق حملة لمداواة الحشرات ورشّ المبيدات بواسطة الطائرة
20:58 - ارتفاع عالمي في كلفة الشحن البحري يفرض تحديات جديدة على الاقتصاد التونسي... والمؤسسات تدعو إلى حلول لوجستية استباقية
20:52 - افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس وسط إقبال كثيف من الشباب الباحثين عن فرص التكوين والإدماج المهني
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 24 جوان 2026 | 9 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:34
19:44
16:13
12:29
05:01
03:09
الرطــوبة:
% 28
Babnet
Babnet37°
30° Babnet
الــرياح:
2.69 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-26
37°-26
35°-25
33°-25
33°-25
  • Avoirs en devises 25194,3
  • (24/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,36961 DT
  • (24/06)
  • 1 $ = 2,95829 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/06)     568,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/06)   29287 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>