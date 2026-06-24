مونديال 2026: سويسرا تتصدر المجموعة الثانية وكندا ترافقها إلى دور الـ32
حسمت سويسرا صدارة المجموعة الثانية في كأس العالم 2026 بعد فوزها على كندا بهدفين مقابل هدف، فيما تغلبت البوسنة والهرسك على قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ختام مباريات المجموعة، لتتضح هوية المتأهلين مباشرة إلى دور الـ32، مع بقاء آمال المنتخب البوسني مرتبطة بحسابات أفضل المنتخبات التي أنهت الدور الأول في المركز الثالث.
ودخلت سويسرا مواجهة كندا وهي تدرك أن الانتصار يضمن لها المركز الأول، فظهرت أكثر توازنًا في التعامل مع فترات المباراة، ونجحت في تحويل أفضلية الفرص إلى فوز ثمين منحها النقاط الثلاث. ورغم محاولات المنتخب الكندي للعودة، فإنه اكتفى بهدف واحد، لكنه حافظ على وصافة المجموعة بفضل تفوقه الواضح في فارق الأهداف.
وفي المباراة الثانية، أنهت البوسنة والهرسك مشاركتها في دور المجموعات بانتصار مستحق على قطر بنتيجة 3-1. وفرض المنتخب البوسني ضغطًا أكبر، مستفيدًا من حاجته الملحة إلى الفوز، بينما حاول المنتخب القطري مجاراة الإيقاع والبحث عن نتيجة تحفظ آماله، إلا أن هشاشته الدفاعية سمحت لمنافسه بحسم اللقاء.
وبهذه النتائج، رفعت سويسرا رصيدها إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بعدما حققت فوزين وتعادلًا، وسجلت 7 أهداف مقابل 3 أهداف استقبلتها شباكها.
وجاءت كندا في المركز الثاني بـ4 نقاط، متقدمة على البوسنة والهرسك بفارق الأهداف، إذ سجلت 8 أهداف واستقبلت 3 أهداف، بفارق إيجابي بلغ 5 أهداف.
أما البوسنة والهرسك فاحتلت المركز الثالث بـ4 نقاط أيضًا، لكنها أنهت مبارياتها بفارق سلبي بلغ هدفًا واحدًا، بعد تسجيل 5 أهداف واستقبال 6 أهداف. وتذيلت قطر الترتيب بـنقطة واحدة، بعدما سجلت هدفين واستقبلت 10 أهداف، بفارق سلبي بلغ 8 أهداف.
وضمنت سويسرا وكندا العبور المباشر إلى دور الـ32، بينما تنتظر البوسنة والهرسك نتائج بقية المجموعات لمعرفة مصيرها ضمن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث. في المقابل، ودعت قطر المنافسات رسميًا بعد حصيلة متواضعة، رغم بدايتها بالتعادل أمام سويسرا، قبل أن تتلقى خسارتين متتاليتين أمام كندا والبوسنة.
وكانت المجموعة قد بدأت بتعادل كندا والبوسنة والهرسك بهدف لمثله، وتعادل قطر وسويسرا بالنتيجة نفسها، قبل أن تفرض الجولة الثانية ملامح الترتيب، بفوز سويسرا على البوسنة 4-1، واكتساح كندا لقطر بنتيجة 6-0. لذلك لعب فارق الأهداف دورًا حاسمًا في منح كندا بطاقة العبور الثانية، رغم تساويها مع البوسنة في عدد النقاط، حتى صافرة النهاية وسط توتر كبير في المباراتين معًا.
ودخلت سويسرا مواجهة كندا وهي تدرك أن الانتصار يضمن لها المركز الأول، فظهرت أكثر توازنًا في التعامل مع فترات المباراة، ونجحت في تحويل أفضلية الفرص إلى فوز ثمين منحها النقاط الثلاث. ورغم محاولات المنتخب الكندي للعودة، فإنه اكتفى بهدف واحد، لكنه حافظ على وصافة المجموعة بفضل تفوقه الواضح في فارق الأهداف.
وفي المباراة الثانية، أنهت البوسنة والهرسك مشاركتها في دور المجموعات بانتصار مستحق على قطر بنتيجة 3-1. وفرض المنتخب البوسني ضغطًا أكبر، مستفيدًا من حاجته الملحة إلى الفوز، بينما حاول المنتخب القطري مجاراة الإيقاع والبحث عن نتيجة تحفظ آماله، إلا أن هشاشته الدفاعية سمحت لمنافسه بحسم اللقاء.
وبهذه النتائج، رفعت سويسرا رصيدها إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بعدما حققت فوزين وتعادلًا، وسجلت 7 أهداف مقابل 3 أهداف استقبلتها شباكها.
وجاءت كندا في المركز الثاني بـ4 نقاط، متقدمة على البوسنة والهرسك بفارق الأهداف، إذ سجلت 8 أهداف واستقبلت 3 أهداف، بفارق إيجابي بلغ 5 أهداف.
أما البوسنة والهرسك فاحتلت المركز الثالث بـ4 نقاط أيضًا، لكنها أنهت مبارياتها بفارق سلبي بلغ هدفًا واحدًا، بعد تسجيل 5 أهداف واستقبال 6 أهداف. وتذيلت قطر الترتيب بـنقطة واحدة، بعدما سجلت هدفين واستقبلت 10 أهداف، بفارق سلبي بلغ 8 أهداف.
وضمنت سويسرا وكندا العبور المباشر إلى دور الـ32، بينما تنتظر البوسنة والهرسك نتائج بقية المجموعات لمعرفة مصيرها ضمن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث. في المقابل، ودعت قطر المنافسات رسميًا بعد حصيلة متواضعة، رغم بدايتها بالتعادل أمام سويسرا، قبل أن تتلقى خسارتين متتاليتين أمام كندا والبوسنة.
وكانت المجموعة قد بدأت بتعادل كندا والبوسنة والهرسك بهدف لمثله، وتعادل قطر وسويسرا بالنتيجة نفسها، قبل أن تفرض الجولة الثانية ملامح الترتيب، بفوز سويسرا على البوسنة 4-1، واكتساح كندا لقطر بنتيجة 6-0. لذلك لعب فارق الأهداف دورًا حاسمًا في منح كندا بطاقة العبور الثانية، رغم تساويها مع البوسنة في عدد النقاط، حتى صافرة النهاية وسط توتر كبير في المباراتين معًا.
منتخب كندا يقلص الفارق— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 24, 2026
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DWnvoh4EGW
📱 https://t.co/alkogGtHdW#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#beINWC26 | #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/XtrKV74kdk
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331770