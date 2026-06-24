مونديال 2026: سويسرا تتصدر المجموعة الثانية وكندا ترافقها إلى دور الـ32

حسمتصدارةفيبعد فوزها علىبهدفين مقابل هدف، فيما تغلبتعلىبثلاثة أهداف مقابل هدف، في ختام مباريات المجموعة، لتتضح هوية المتأهلين مباشرة إلى، مع بقاء آمال المنتخب البوسني مرتبطة بحسابات أفضل المنتخبات التي أنهت الدور الأول فيودخلت سويسرا مواجهة كندا وهي تدرك أن الانتصار يضمن لها، فظهرت أكثر توازنًا في التعامل مع فترات المباراة، ونجحت في تحويل أفضلية الفرص إلى فوز ثمين منحها. ورغم محاولات المنتخب الكندي للعودة، فإنه اكتفى بهدف واحد، لكنه حافظ علىبفضل تفوقه الواضح فيوفي المباراة الثانية، أنهتمشاركتها في دور المجموعات بانتصار مستحق على قطر بنتيجة. وفرض المنتخب البوسني ضغطًا أكبر، مستفيدًا من حاجته الملحة إلى الفوز، بينما حاول المنتخب القطري مجاراة الإيقاع والبحث عن نتيجة تحفظ آماله، إلا أن هشاشته الدفاعية سمحت لمنافسه بحسم اللقاء.وبهذه النتائج، رفعترصيدها إلىفي صدارة المجموعة، بعدما حققت، وسجلتمقابلاستقبلتها شباكها.وجاءتفي المركز الثاني بـ، متقدمة على البوسنة والهرسك بفارق الأهداف، إذ سجلتواستقبلت، بفارق إيجابي بلغأمافاحتلت المركز الثالث بـأيضًا، لكنها أنهت مبارياتها بفارق سلبي بلغ، بعد تسجيلواستقبال. وتذيلتالترتيب بـ، بعدما سجلتواستقبلت، بفارق سلبي بلغوضمنتالعبور المباشر إلى، بينما تنتظرنتائج بقية المجموعات لمعرفة مصيرها ضمن أفضلتحتل المركز الثالث. في المقابل، ودعتالمنافسات رسميًا بعد حصيلة متواضعة، رغم بدايتها بالتعادل أمام سويسرا، قبل أن تتلقى خسارتين متتاليتين أمام كندا والبوسنة.وكانت المجموعة قد بدأت بتعادلبهدف لمثله، وتعادلبالنتيجة نفسها، قبل أن تفرض الجولة الثانية ملامح الترتيب، بفوز سويسرا على البوسنة، واكتساح كندا لقطر بنتيجة. لذلك لعبدورًا حاسمًا في منح كندا بطاقة العبور الثانية، رغم تساويها مع البوسنة في عدد النقاط، حتى صافرة النهاية وسط توتر كبير في المباراتين معًا.