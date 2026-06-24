نابل: انطلاق فعاليات تظاهرة إيكولوجيا الفن في دورتها الثانية بدار الثقافة محمود المسعدي بتازركة تحت شعار "حيث يكون الوعي تزهر الحياة فنا"

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، بدار الثقافة محمود المسعدي بتازركة من ولاية نابل تظاهرة إيكولوجيا الفن في دورتها الثانية التي تتواصل أيام 24و25 و26 جوان الجاري تحت شعار "حيث يكون الوعي تزهر الحياة فنا".وتتضمن هذه التظاهرة التي تقام تحت اشراف وزارة الشؤون الثقافية وبدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل، جملة من الورشات والمعارض الرامية الى نشر الوعي بضرورة المحافظة على نظافة المحيط للعيش في بيئة سليمة، وفق ما ذكره مدير دار الثقافة محمود المسعدي بتازركة محمد بلغيث في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء.وتابع بلغيث، على هامش افتتاح هذه التظاهرة التي انطلقت بعرض تنشيطي موسيقي لماجورات قصر هلال، ان برنامج اليوم الأول يتضمن معرض حرفيات بعنوان "من المستهلك الى المنتج" ومعرض الفن التشكيلي للفنانة التشكيلية مروى قديمة بعنوان "عندما يتكلم الطين"، مشيرا الى إنجاز جداريات على الحائط الخلفي لدار الثقافة بعنوان "حروفيات2" تأطير الفنان كمال الوسلاتيوأضاف انه سيتم تنظيم جملة من الورشات على غرار ورشة في الذكاء الاصطناعي تحت عنوان "بصمة خضراء رقمية" إشراف الأستاذ شرف الدين الصغير وورشة في الرسكلة و"البريكولاج" باستعمال البلاستيك وتحويله لعمل فني تأطير أستاذ سامي عمامي وورشة في التصوير الفوتوغرافي بعنوان "عين على البيئة" اشراف الأستاذ فتحي خمير.وأبرز أن هذه الورشات تتواصل خلال اليوم الثاني من التظاهرة إذ سيتم غراسة أزهار للزينة في محيط المؤسسة بإشراف بلدية تازركة وجمعية البيئة بتازركة وإضافة جداريات ثانية بعنوان "رسائل بيئية" من تأطير الفنانة فدوى المسعدي.ويتضمن اليوم الأخير من هذه التظاهرة ورشات متنوعة منها ورشة مسرحية بعنوان "طفل واع شباب مبدع" تأطير الأستاذ محمد العربي وورشة في الخزف من اشراف الأستاذة راضية عبيد، بالإضافة إلى تنظيم حملة تحسيسية توعوية حول أهمية البيئة والمحافظة عليها تحت إشراف الكشافة التونسية فوج فوزي جمال الدين بتازركة ليتم في الاختتام تكريم المشاركين.