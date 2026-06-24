قطر تخسر من البوسنة والهرسك 3-1
ودع منتخب قطر منافسات كاس العالم من دور المجموعات بعد الهزيمة أمام نظيره البوسنة والهرسك، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سياتل، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2026.
تقدم منتخب البوسنة بهدفين عن طريق كريم ألايبيغوفيتش في الدقيقة 29، وسلطان البريك في الدقيقة 34 بالخطأ في مرماه، قبل أ، يقلص حسن الهيدروس النتيجة بتسجل هدف قطر الوحيد في الدقيقة 43 من زمن اللقاء، قبل أن يضيف إرمين ماهميتش هدف البوسنة الثالث في الدقيقة 80.
وبهذه النتيجة ينتظر منتخب البوسنة صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف عن كندا الوصيف، نهاية هذه الجولة لحسم مصيره من التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات صاحبة المركز الثالث في مجموعاتها.
تقدم منتخب البوسنة بهدفين عن طريق كريم ألايبيغوفيتش في الدقيقة 29، وسلطان البريك في الدقيقة 34 بالخطأ في مرماه، قبل أ، يقلص حسن الهيدروس النتيجة بتسجل هدف قطر الوحيد في الدقيقة 43 من زمن اللقاء، قبل أن يضيف إرمين ماهميتش هدف البوسنة الثالث في الدقيقة 80.
وبهذه النتيجة ينتظر منتخب البوسنة صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف عن كندا الوصيف، نهاية هذه الجولة لحسم مصيره من التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات صاحبة المركز الثالث في مجموعاتها.
🇶🇦 النجم القطري حسن الهيدوس يُشعل المواجهة بهدف مميزّ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 24, 2026
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DWnvoh4EGW
📱 https://t.co/alkogGtHdW#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#beINWC26 | #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/L64C4Jia0B
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331771