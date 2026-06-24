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قطر تخسر من البوسنة والهرسك 3-1

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Bookmark article    Publié le Mercredi 24 Juin 2026 - 22:18 قراءة: 0 د, 48 ث
      
ودع منتخب قطر منافسات كاس العالم من دور المجموعات بعد الهزيمة أمام نظيره البوسنة والهرسك، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سياتل، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2026.

تقدم منتخب البوسنة بهدفين عن طريق كريم ألايبيغوفيتش في الدقيقة 29، وسلطان البريك في الدقيقة 34 بالخطأ في مرماه، قبل أ، يقلص حسن الهيدروس النتيجة بتسجل هدف قطر الوحيد في الدقيقة 43 من زمن اللقاء، قبل أن يضيف إرمين ماهميتش هدف البوسنة الثالث في الدقيقة 80.


وبهذه النتيجة ينتظر منتخب البوسنة صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف عن كندا الوصيف، نهاية هذه الجولة لحسم مصيره من التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات صاحبة المركز الثالث في مجموعاتها.
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