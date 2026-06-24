المنستير: انطلاق حملة لمداواة الحشرات ورشّ المبيدات بواسطة الطائرة

انطلقت، اليوم الأربعاء، من ضفاف وادي المالح بمعتمدية الساحلين ووادي بوسيالة بمعتمدية بني حسّان من ولاية المنستير حملة لمداواة الحشرات ورشّ المبيدات بواسطة الطائرة، ستتواصل إلى غاية يوم السبت 27 جوان الجاري.وتشمل الحملة عددا من المناطق التي تم تضمينها في برنامج مقاومة الحشرات على غرار مآوي الحشرات المحاذية للطريق الحزامية خنيس - المنستير، والمآوي الواقعة بالمنطقة السياحية بالمنستير، و"حماضة " بنبلة، وضفاف وادي المالح ووادي بوسيالة.وبالمناسبة، دعت ولاية المنستير مربي النحل بمناطق التدخل إلى أخذ الإحتياطات اللازمة لحفظ بيوت النحل وحمايتها خلال اليومين الذين ستتم فيهما عملية رش المبيدات وخلال الـ24 ساعة التي ستليهما، كما دعت مربي الماشية إلى تجنّب الرعي بالمناطق التي شهدت رش المبيدات لمدة أسبوع.وفي السياق ذاته، أشرف والي المنستير عيسى موسى، أمس الثلاثاء، على اجتماع للجنة الجهوية لمقاومة الحشرات، تم التأكيد خلاله على ضرورة الانطلاق الفوري في تكثيف التدخلات الوقائية والعلاجية بمختلف المعتمديات استعداداً لفترة الذروة الصيفية عبر مداواة الأوكار الإيجابية للحشرات، وتنظيف وجهر مجاري الأودية، وتعزيز التنسيق بين الهياكل المتدخلة، إلى جانب إحكام الرقابة للحدّ من المصبّات العشوائية باعتبارها من أبرز مسبّبات تكاثر الحشرات.