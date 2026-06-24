سليانة: تقدّم متفاوت في أشغال عدد من مشاريع التجهيز بالجهة

يشهد عدد من المشاريع المنجزة من قبل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والاسكان بعدد من معتمديات ولاية سليانة تفاوتا في تقدّم أشغالها يتراوح بين 50 و95 بالمائة.وبيّن كاهية مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز بسليانة، عمر البحريني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ نسبة تقدم أشغال بناء جسرين على وادي حورية ووادي اللحم على مستوى الطريق الجهوية 73 بلغت 55 بالمائة، علما أنّ الكلفة الجملية للمشروع تقدر ب 5.4 ملايين دينار.كما تقدّمت، وفق نفس المصدر، بنسبة 95 بالمائة، أشغال تهيئة 15 كم من المسالك الريفية قسط 40، وتشمل مسلك الكدية الصفراء بمنطقة البرامة من معتمدية قعفور على طول 9 كم، ومسلك مليتة الأخوات على طول 6 كم بذات المعتمدية، ومن المتوقع أن يكونا جاهزين مع موفى شهر جوان الجاري.وأشار إلى أن مطلع شهر جوان الجاري شهد الانطلاق في أشغال إصلاح الأجزاء المتضرّرة وتثبيت حواشي الطرقات المرقمة على الطريق الوطنية رقم 4 بالروحية، والطريق الوطنية رقم 5 بالكريب، والطريق الوطنية 29 ببوعرادة.وأضاف، في السياق ذاته، أنّ أشغال تدعيم مسلك عين عاشور بمعتمدية بورويس على طول 8 كم قد تقدّمت بنسبة 74 بالمائة، بقيمة اعتمادات جملية تقدر بـ 2.9 مليون دينار.