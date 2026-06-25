الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ينظم تظاهرات تحسيسية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات من 26 جوان الى 6 جويلية 2026

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها، الموافق لـ26 جوان من كل سنة، ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية، وذلك من 26 جوان الى 6 جويلية 2026.وتنتظم هذه التظاهرات بمختلف المندوبيات الجهوية وهياكل الديوان المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية تحت شعار "نعم للحياة... لا للإدمان".وتشمل هذه الفعاليات حصصا توعوية ومتنوعة لفائدة المراهقين والشباب وورشات للرسم والتعبير الإبداعي إلى جانب مسابقات رياضية بهدف تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات وترسيخ سلوكيات الوقاية والصحة لدى مختلف الفئات المستهدفة.كما يقدم الديوان خدمات الدعم والإحاطة النفسية والاجتماعية إلى جانب التوجيه نحو الهياكل المختصة بالعلاج والمرافقة.