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انطلاق أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار

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Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Juin 2026 - 14:08 قراءة: 1 د, 21 ث
      
انطلقت، الخميس، بتونس أشغال الدورة الــ22 لمنتدى تونس للاستثمار، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت شعار " تونس ديناميكية متجددة: فرص جديدة".

ولأوّل مرّة، يُنظم منتدى تونس للاستثمار، الذي تتواصل أشغاله إلى الغد الجمعة، بالشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية، أحد أبرز المؤسسات المالية التنموية في القارّة الإفريقية.

وتضفي هذه الشراكة الاستراتيجية على دورة 2026 بعدا إفريقيا معززا، كما تعكس الالتزام المشترك بدعم نمو مستديم وشامل من شأنه أن يخلق فرصا جديدة.

وسيمثل المنتدى كذلك مناسبة للإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الجديدة للمستثمر، التي تم تصميمها بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين النفاذ إلى المعلومات، وتعزيز مرافقة المستثمرين.

كما تمثل دورة 2026 فرصة لعرض عدد من المشاريع العمومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير، والمدرجة ضمن أولويّات المخطط الوطني للتنمية للفترة 2026-2030.
وستتيح الدورة الـ22 لمنتدى تونس للاستثمار، أيضا، تقديم الإصلاحات، التي شرعت تونس في تنفيذها ومناقشتها، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وتحسين مناخ الأعمال.
وعلى مدى يومين من اللقاءات والنقاشات وتبادل الآراء، سيساهم المنتدى في تعزيز الحوار بين السلطات العمومية والمستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية والفاعلين الاقتصاديين، وذلك بهدف الترويج لتونس كوجهة استثمارية مستديمة ومبتكرة ومنفتحة على الأسواق الإفريقية والدولية.
ومن المنتظر أن يشارك في هذه الدورة حوالي 1200 شخص، مع تمثيل أكثر من 30 دولة. كما ستُنظم لقاءات ثنائية وتشبيك هادف.
والجدير بالتذكير أنّ منتدى تونس للإستثمار أُطلق منذ سنة 1999 تحت إسم "منتدى قرطاج للاستثمار"، قبل أن يتم تغيير تسميته إلى "منتدى تونس للاستثمار" سنة 2011، ليصبح منصة دوليّة مخصصة للتعريف بفرص الاستثمار في تونس واستقطاب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
ويعد المنتدى موعدا بارزا ، يجمع صناع القرار في القطاع العمومي والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية ورجال الأعمال والخبراء وشركاء التنمية، لمناقشة التوجهات الاقتصادية الكبرى واستشراف آفاق الاستثمار في تونس.
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