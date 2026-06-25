JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:16 Tunis

رياض دغفوس: تونس لم تسجيل أي إصابة بفيروس "إيبولا" وحالة يقظة صحية بالمطارات والموانئ ومناطق العبور الحدودية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a0eb85e13f417.48174190_lnkepfjgohimq.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Juin 2026 - 13:40 قراءة: 1 د, 33 ث
      
أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور، رياض دغفوس، اليوم الخميس، أن تونس لم تسجل الى حد الآن ومنذ اطلاقها بروتوكول تكثيف ودعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية ، في ماي 2026، حالات مشكوك في اصابتها بفيروسي "إيبولا" أو "هنتا" ، لافتا الى أن ذلك يعود الى المساحة الضيقة لانتشار هذه الفيروسات ولاسيما فيروس "إيبولا" الذي ظهر في فرنسا مؤخرا بتسجيل حالة وافدة وحيدة.

وبيّن رياض دغفوس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه يتم وفق هذا البروتوكول الصحي الوقائي التعامل مع كل حالة للمسافرين على حدة وحسب خصوصيات المناطق التي وفدوا منها ومدى انتشار هذه الاوبئة بها، مضيفا ان تونس خصّصت مراكز للايواء ومركزين صحيين للقيام بالتحاليل المخبرية وهما معهد باستور والمستشفى العسكري بتونس وفق اجراءات صحية صارمة وعالية جدا.

وطمئن عموم التونسيين حول ضيق رقعة اتساع هذه الفيروسات على المستوى العالمي اذ سجلت الكونغو الديموقراطية أكثر من ألف حالة اصابة بالايبولا فيما سجلت أوغندا 20 حالة.
وكان المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية قد أفاد في تصريح سابق لـ/وات/، أن البروتوكول الصحي الذي يقوم على التثبت من سلامة المسافرين قبل الدخول للتراب التونسي، يتضمن في البداية قيس درجات الحرارة وإجراء اختبار "أر تي بي سي ار" للكشف عن فيروس "أيبولا"، كما خصصت تونس حسب المتحدث فضاءات للحجر الصحي في حال ثبتت الإصابة ، وستتولى تأمين عمليات التنقل من نقاط العبور إلى مراكز الحجر إلى جانب تسخير مشرفين على مراكز الحجر من ذوي الكفاءة العالية.
وللاشارة قررت تونس، منذ يوم الجمعة 22 ماي الماضي، دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية، مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية، بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي انعقد بمقر وزارة الصحة ، خُصّص لمتابعة آخر تطوّرات الوضع الوبائي في العالم، وخاصة ما يتعلّق بفيروسَي إيبولا وهانتا ، وأشرف عليه وزير الصحة مصطفى الفرجاني،  وحضر الاجتماع عدد من ممثلي وزارات الدفاع الوطني والداخلية والخارجية والنقل، إلى جانب ديوان الطيران المدني والمطارات، وإطارات من وزارة الصحة وثلة من الخبراء.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331800

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  21:00 Ecu - Ger | | beIN Sports
 WC 2026  21:00 Cur - Ivo | beIN Sports
 WC 2026  00:00 Tun - Ned | | beIN Sports
 WC 2026  00:00 Jap - Swe | beIN Sports
 WC 2026  03:00 Par - Aus | beIN Sports
 WC 2026  03:00 Tur - Usa | beIN Sports

كل الأخبار...

14:16 - بطولة العالم للمواي تاي: تونس تختتم مشاركتها بحصيلة 8 ميداليات منها واحدة ذهبية
14:08 - انطلاق أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار
14:05 - الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ينظم تظاهرات تحسيسية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات من 26 جوان الى 6 جويلية 2026
13:57 - نيمار يذرف الدموع في غرفة الملابس بعد عودته للعب مع البرازيل
13:44 - الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فرص عمل لأخصائيات بصريات بسلطنة عمان
13:40 - رياض دغفوس: تونس لم تسجيل أي إصابة بفيروس "إيبولا" وحالة يقظة صحية بالمطارات والموانئ ومناطق العبور الحدودية
13:35 - مونديال 2026 - المنتخب التونسي يختتم مشاركته بملاقاة نظيره الهولندي من أجل حفظ ماء الوجه وتحسين صورته
13:31 - هيرفي رونار: يجب علينا التركيز على مباراة هولندا والبحث عن تحقيق شيء ايجابي
13:28 - مدرب المنتخب القطري يبدي فخره باللاعبين رغم الخسارة أمام البوسنة والخروج من المونديال
13:13 - اتفاق تونسي صيني حول نموذج شهادة المنشأ لتسهيل الصادرات نحو السوق الصينية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 25 جوان 2026 | 10 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:34
19:44
16:14
12:29
05:02
03:10
الرطــوبة:
% 21
Babnet
Babnet37°
36° Babnet
الــرياح:
4.96 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-26
35°-25
33°-25
35°-24
35°-26
  • Avoirs en devises 25194,3
  • (24/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,36961 DT
  • (24/06)
  • 1 $ = 2,95829 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/06)     1218,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/06)   29332 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>