بطولة العالم للمواي تاي: تونس تختتم مشاركتها بحصيلة 8 ميداليات منها واحدة ذهبية

اختتمت تونس مشاركتها في بطولة العالم للمواي تاي التي اقيمت بالعاصمة الماليزية كوالالامبور من 16 الى 25 جوان الجاري بحصيلة جملية بلغت 8 ميداليات (1 ذهبية و2 فضية و5 برونزية) تحققت جميعها في الفئة العمرية دون 24 سنة، وفق ما افاد به وكالة تونس افريقيا للانباء المدرب الوطني ايوب بن حمادي.وبيّن بن حمادي ان المنتخب التونسي احتل المركز العاشر في جدول الترتيب النهائي للبطولة التي شهدت مشاركة زهاء 600 ملاكم من 60 دولة.وأوضح المدرب الوطني ان الميدالية الوحيدة من المعدن النفيس كانت من نصيب شيماء السعيداني ضمن منافسات وزن +75 كلغ، في حين تحصل على الميداليتين الفضيتين كل من محمد التميمي (وزن -45 كلغ) وأماني السايبي (وزن -67 كلغ).وأحرز الميداليات البرونزية كل من ملاك حمودة (وزن -63.5 كلغ) وغفران السويدي (وزن -60 كلغ) ومحمد علي بن جمعة (وزن -54 كلغ) وآمان الله الحمودي (وزن -48 كلغ) وبية العنابي (وزن -75 كلغ).وأضاف المدرب الوطني الذي اشرف على حظوظ المنتخب التونسي ضمن هذه البطولة بمساعدة المستشار الفني الوطني عاطف طبوشة ان ثلاثة عناصر تونسية لم يسعفها الحظ في الصعود على منصة التتويج رغم مردودهم المتميز في البطولة التي شهدت مستوى فنيا رفيعا وفق تعبيره. ويتعلق الامر بكل من ثنائي فئة دون 24 سنة فاطمة العيادي (وزن -54 كلغ) ومحمد امين شوشان (وزن -60 كلغ) بالاضافة الى ملاكم صنف النخبة (ما فوق 24 سنة) ياسين كعوانة (وزن -75 كلغ).ر - طارق