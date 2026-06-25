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منظمة الامم المتحدة للمرأة بتونس تؤكد على ضرورة مزيد دعم تمثيلية المرأة الدبلوماسية في مواقع القرار

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Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Juin 2026 - 15:14 قراءة: 0 د, 59 ث
      
شددت منظمة الامم المتحدة للمرأة بتونس، في منشور لها على صفحتها على فيسبوك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي الموافق لـ24 جوان من كل سنة، على ضرورة مزيد دعم التمثيلية الدبلوماسية للمرأة في تونس التي تمثل صوت البلاد في المحافل الدولية وتدعم الحوار وتنمي مبادئ السلم والتعاون والتقدم في مواقع القرار.

ولفت منظمة الامم المتحدة للمرأة بتونس الى أن المرأة عندما تكون في مواقع قيادية فان الدبلوماسية تصبح أكثر شمولية وتمثيلية وتمكن من دعم السلم المستدام، مذكّرة بأجيال من الدبلوماسيات التونسيات الرائدات اللاتي ساهمن في إيصال صوت البلاد الى الساحة الدولية، وحملن رؤية وإرادة لفتح المسار أمام الاجيال القادمة.

يذكر أن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، كان قد أعلن على هامش اليوم العالمي للمرأة الدبلوماسية تحت شعار "المرأة في الدبلوماسية التزام متواصل وعمل دؤوب من أجل السلم والأمن والتنمبة الشاملة" يوم الجمعة 19 جوان الجاري أن النساء يمثلن حاليا 39.3 بالمائة من السلك الدبلوماسي التونسي وبلغت نسبة 80 بالمائة من كتبة الشؤون الخارجية لسنة 2026 مقابل 74 بالمائة سنة 2025 و50 بالمائة سنة 2024 وتعد تونس أول دولة في شمال إفريقيا تعتمد خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول "المرأة والأمن والسلام"، كما كانت أول دولة في المنطقة تطلق خطة ثانية للفترة 2027-2023.
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