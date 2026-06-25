بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الإسباني 2-0

انهزمأمام نظيره) اليومضمن فعالياتمن منافساتللدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد الشاطئية للأكابر المقامة بـإلى غايةولحساب المجموعة ذاتها، تفوقتعلى، في حين فازتعلىوكانتأهل في وقت سابق إلىبعدما احتلضمنخلال منافسات الدور الأول خلف كل منوأمامولحسابمن الدور الرئيسي، يلاقي زملاءالمنتخباليومانطلاقا من الساعةبتوقيت تونس، قبل أن يختتموا هذا الدور بمواجهة المنتخبغداانطلاقا من الساعةبرميات الترجيح)| المنتخب | لعب | فوز | هزيمة | فارق الأشواط | النقاط || ------------ | ----: | ----: | ----: | -----------: | -----: |