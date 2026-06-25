بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الإسباني 2-0
انهزم المنتخب التونسي أمام نظيره الإسباني 0-2 (22-23 و10-23) اليوم الخميس ضمن فعاليات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى للدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد الشاطئية للأكابر المقامة بـكرواتيا إلى غاية 28 جوان الجاري.
ولحساب المجموعة ذاتها، تفوقت البرتغال على المجر 2-1، في حين فازت الدنمارك على إيران 2-0.
وكان المنتخب التونسي تأهل في وقت سابق إلى الدور الرئيسي بعدما احتل المركز الثالث ضمن المجموعة الثانية خلال منافسات الدور الأول خلف كل من المجر والدنمارك وأمام بورتوريكو.
ولحساب الجولة الثانية من الدور الرئيسي، يلاقي زملاء نسيم العوجي المنتخب البرتغالي اليوم الخميس انطلاقا من الساعة 18.00 بتوقيت تونس، قبل أن يختتموا هذا الدور بمواجهة المنتخب الإيراني غدا الجمعة انطلاقا من الساعة 9.00.
الدور الرئيسي:
الخميس 25 جوان 2026
الجولة الأولى:
تونس - إسبانيا: 0-2 (22-23 و10-23)
البرتغال - المجر: 2-1 (25-24 و18-23 و9-4 برميات الترجيح)
الدنمارك - إيران: 2-0 (23-16 و21-16)
الترتيب
| المنتخب | لعب | فوز | هزيمة | فارق الأشواط | النقاط |
| ------------ | ----: | ----: | ----: | -----------: | -----: |
| إسبانيا | 2 | 2 | 0 | +3 | 4 |
| المجر | 2 | 2 | 0 | +3 | 4 |
| الدنمارك | 2 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| البرتغال | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| إيران | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| تونس | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 |
ولحساب المجموعة ذاتها، تفوقت البرتغال على المجر 2-1، في حين فازت الدنمارك على إيران 2-0.
وكان المنتخب التونسي تأهل في وقت سابق إلى الدور الرئيسي بعدما احتل المركز الثالث ضمن المجموعة الثانية خلال منافسات الدور الأول خلف كل من المجر والدنمارك وأمام بورتوريكو.
ولحساب الجولة الثانية من الدور الرئيسي، يلاقي زملاء نسيم العوجي المنتخب البرتغالي اليوم الخميس انطلاقا من الساعة 18.00 بتوقيت تونس، قبل أن يختتموا هذا الدور بمواجهة المنتخب الإيراني غدا الجمعة انطلاقا من الساعة 9.00.
الدور الرئيسي:
الخميس 25 جوان 2026
الجولة الأولى:
تونس - إسبانيا: 0-2 (22-23 و10-23)
البرتغال - المجر: 2-1 (25-24 و18-23 و9-4 برميات الترجيح)
الدنمارك - إيران: 2-0 (23-16 و21-16)
الترتيب
| المنتخب | لعب | فوز | هزيمة | فارق الأشواط | النقاط |
| ------------ | ----: | ----: | ----: | -----------: | -----: |
| إسبانيا | 2 | 2 | 0 | +3 | 4 |
| المجر | 2 | 2 | 0 | +3 | 4 |
| الدنمارك | 2 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| البرتغال | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| إيران | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| تونس | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 |
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