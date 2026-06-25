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مدينة الحمامات تحتضن الدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السيبراني بمشاركة شبان من مختلف أنحاء العالم

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Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Juin 2026 - 15:44 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أعلنت الجمعية التونسية للإعلامية ونادي "SecuriNets" بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (INSAT)، عن تنظيم الدورة الثانية من الأولمبياد الدولية الثانية للأمن السيبراني (ICO 2026)، وذلك من 27 جوان إلى 2 جويلية المقبل بمدينة الحمامات.

وأوضح المنظمون، في بلاغ، أن هذه التظاهرة الدولية ستجمع تلاميذ المرحلة الثانوية من مختلف بلدان العالم للمشاركة في منافسات علمية وعملية في مجال الأمن السيبراني إلى جانب عديد الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية وتطوير القدرات في مجال الدفاع السيبراني.


وأكد البلاغ أن هذه الدورة تمثل منصة دولية لاكتشاف المواهب الشابة وتشجيع التميز والابتكار في مجالات الأمن الرقمي بما يساهم في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها التحولات التكنولوجية المتسارعة.


وأشار المنظمون إلى أن كافة المعلومات المتعلقة بالبرنامج والتسجيل والتفاصيل التنظيمية متاحة عبر الموقع الرسمي للتظاهرة: https://www.ico2026.tn.

وتنتظم هذه الدورة بإشراف وزارة التربية وبدعم من وزارة تكنولوجيات الاتصال.
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